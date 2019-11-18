談民調 韓營：與蔡差距縮小中 橘營：選戰現在才開始
2019-11-18 12:51
聯合報 記者蔡佩芳
／台北即時報導
根據聯合報最新民調，英德配支持度45%、國政配29%、宋余配8%。曾說過國民黨總統參選人韓國瑜選情可望在11月中與民進黨總統參選人蔡英文黃金交叉的韓國瑜競選總部副執行長孫大千表示，雙方差距曾收斂到6個百分點，雖然速度比預期略緩，對選情仍非常樂觀。
孫大千表示，趨勢如同預期在縮小中，只是速度不夠快，根據韓內部民調，10月中上旬時，雙方差距還在15至20個百分點，後一度縮小到6至8個百分點。雖然這兩周出現許多變數，國民黨不分區名單衝擊韓國瑜上揚民調，讓差距又拉大到8、9個百分點；親民黨主席宋楚瑜參選對選情影響也還待觀察。但相信選戰後期加溫，差距縮短也會加速，對選情仍非常樂觀。
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親民黨秘書長李鴻鈞表示，親民黨剛剛宣布參選，接下來才是開始論述的時候，從2000年至今選舉長期被藍綠綁架，期待能有一個正面能量的選舉，大家在同樣平台上，針對治國能力、內政問題、國際危機處理能力，論述誰才是勝任的人選，相信今後百性的選擇會有不一樣的方向。
李鴻鈞也提到，親民黨主席宋楚瑜宣布參選後，親民黨的不分區民調立刻上揚，親民黨在這屆國會扮演重大制衡力量，國會需要更多元的聲音，對國家才有正面發展。藍、綠不分區名單與社會脫節，沒有讓人看到不分區該有的專業與功能，親民黨會盡量提出符合社會期待的人選。
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