蔡英文參拜艋舺青山宮 致詞被林郁方看板「包夾」
2019-11-18 12:47
聯合報 記者陳熙文
／即時報導
總統、副總統與立法委員選舉候選人今登記開跑，蔡英文總統上午赴艋舺青山宮參拜，除了為競選連任造勢，也為中正、萬華無黨籍立委參選人林昶佐輔選，但青山宮正門兩側民宅皆掛國民黨立委參選人林郁方的看板，凸顯選情艱困。
台北傳統三大廟會慶典之一艋舺青山王祭，日前登場，今天為最後一天。由於今年適逢選舉，政治人物搶曝光，活動更增人氣；遶境3天活動，有台北市長柯文哲參加，昨則有前總統馬英九陪同林郁方參拜後參與扶轎遶境。
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蔡英文總統今年6月曾參拜艋舺青山宮，今由內政部長徐國勇、國策顧問黃承國、立委林昶佐等人陪同出席，並現場扶轎。
徐國勇表示，自己是艋舺人，小時候難養，在青山王爺的照顧下，現在竟當上部長；他強調，政府絕對顧主權，民主自由就是神明在保佑，台灣宗教這麼自由就是神明保佑，也謝謝蔡總統在宗教自由的堅定立場，希望大家支持蔡英文總統。
蔡英文則表示，廟會文化及這3天的遶境活動就標榜的精神就是團結、大家互相幫忙，希望青山王爺繼續保佑台灣，另外「要神也要人」（要有神助也要有人助），人也要打拚，蔡英文繼續做總統一定會繼續顧主權，繼續照顧大家，繼續拚台灣經濟。
不過，蔡英文在現場也注意到，青山宮正門兩側民宅牆上皆掛林郁方看板，形同被「包夾」。
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