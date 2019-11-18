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香港理大圍城惡戰24小時 港警不留活路的十面埋伏？

羅文嘉轟有前科者選立委 張瀚天：羅擅長操作負面選舉

2019-11-18 12:42聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣藍綠兩黨今天都是4區提名參選人聯合登記造勢，民進黨由中央黨部秘書長羅文嘉陪同彰化4名參選人聯合登記参選立委，羅文嘉砲火猛烈說，民進黨提名4位優質善良的政治工作者，但反觀國民黨卻提名有毒品前科和有黑道背景的人，如何對彰化人交代。

針對羅文嘉直接點名，張瀚天回應，年少時所犯的錯，已經接受處罰付出了代價；20年來，他用公益服務、認真問政，來證明自己的努力，兩次議員選舉獲高票，就是鄉親對他改過向善的肯定。

羅文嘉與彰化縣黨部主委邱建富及民進黨各鄉鎮長、縣議員等公職人員今天上午10點多聲勢浩大的陪同彰化縣4名選將陳秀寶、黃秀芳、洪宗熠、陳素月遊行到縣選委會聯合登記参選立委。

由於國民黨彰化縣黨部今天上午9點多也由縣黨部主委張曼莉、彰化縣長王惠美與彰化縣議長謝典霖等人在大國旗引領下，陪同4位參選人柯呈枋、張瀚天、謝衣鳳、蕭景田到彰化縣選委會登記，藍營登記完要離開選委會時，綠營遊行隊伍則快到選委會，警方還以人牆隔開，防止藍綠二陣營有狀況，二陣營都高喊「凍選，4席全上」，拚場氣氛熱烈。

羅文嘉砲火猛烈 。砲火猛烈說，國民黨提名有毒品前科和黑道背景的，還有一位是阿公做立委、媽媽做立委，把持整個彰化政治資源。

羅文嘉又說，連不分區名單，最早有邱毅，現在邱毅因社會意見退出了，但是與中共共舞的吳斯懷仍在不分區的安全名單內，還排得很前面，我們如何把國家安全、把台灣民主，怎麼把下一代幸福交給國民黨不分區、及彰化提名的候選人？所以請大家集中選 票支持蔡英文 總統、支持民進黨候選人及民進黨政黨票。

張瀚天回應說，羅文嘉擅長操作仇恨式的、負面的選舉，包括貼中時標籤、罵前總統馬英九貴賓狗北京狗等，負面攻擊招數不勝枚舉，但對他自己在14年前台北縣長選舉的走路工賄選、他拿了多少阿扁貪污的錢去參選，卻從來不說清楚講明白，才是真正「躲避法律的高手」。

「我犯錯接受了處罰，你犯的錯卻不必跟大家說清楚嗎？」張瀚天說，選戰以來，他一直強調要打一場乾淨選戰，很遺憾甫登記參選就出現這樣的負面攻擊，請對方陣營回歸政策訴求，還給選民乾淨選風。

民進黨由中央黨部秘書長羅文嘉陪同彰化4名參選人聯合登記参選立委，羅文嘉砲火猛烈說...
民進黨由中央黨部秘書長羅文嘉陪同彰化4名參選人聯合登記参選立委，羅文嘉砲火猛烈說，民進黨提名4位優質善良的政治工作者，但反觀國民黨卻提名有毒品前科和有黑道背景的人。記者林宛諭／攝影
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彰化縣藍綠兩黨今天都是4區提名參選人聯合登記造勢，藍營登記完要離開選委會時，綠營...
彰化縣藍綠兩黨今天都是4區提名參選人聯合登記造勢，藍營登記完要離開選委會時，綠營遊行隊伍則快到選委會，警方還以人牆隔開，防止藍綠二陣營有狀況，二陣營都高喊「凍選，4席全上」，拚場氣氛熱烈。記者林宛諭／攝影
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民進黨由中央黨部秘書長羅文嘉陪同彰化4名參選人聯合登記参選立委，羅文嘉砲火猛烈說...
民進黨由中央黨部秘書長羅文嘉陪同彰化4名參選人聯合登記参選立委，羅文嘉砲火猛烈說，民進黨提名4位優質善良的政治工作者，但反觀國民黨卻提名有毒品前科和有黑道背景的人。記者林宛諭／攝影
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2020選舉2020選舉彰化縣立委羅文嘉

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