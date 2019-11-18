【即時短評】國民黨接連失分 緣因九合一勝選

2019-11-18 12:41 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 李光儀



2020總統大選登記今起開跑，國民黨總統參選人韓國瑜（右一）與副總統參選人張善政（右二）上午完成登記參選後，步出中選會向支持者致意。記者余承翰／攝影 分享 facebook 聯合報最新民調顯示，2020選戰，國民黨不但在總統大幅落後，原本一路領先的政黨支持率，也被民進黨趕上，藍綠打成平手。不分區立委的提名不當雖是近因，但這樣的惡果，其實去年九合一大選就已種下。不管是國民黨總統參選人韓國瑜，或者國民黨主席吳敦義的領導統御，都存在一些問題，但因為九合一的大勝，問題反而被忽視了。

外界把國民黨去年勝選歸功於「韓流」外溢效應，雖然韓流興起，選戰中韓陣營顯現的對選戰政策準備不足、韓粉過於激烈，甚至於韓國瑜過於隨興式的發言等，問題早已出現。但這些卻在選民對民進黨中央執政不力、在高雄長期執政不滿，以及對韓國瑜的新鮮感多重因素下，反而不構成阻力，讓韓國瑜順利當選。

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高雄市長選戰的勝利，直接促成了韓國瑜參選總統的決定。但他顯然認為過去這些問題不需要改進，所以選戰一路打下來，走得仍是高雄市長選戰時的套路。但這次畢竟是總統大選，任何問題都會被放大檢視，對政策的準備不足、韓粉問題等，成了減分、不再是加分了。

至於吳敦義的部分，平心而論，去年曾犯下不少錯誤。除了高雄，其他縣市的提名策略都算保守，甚至出現「該協調的不協調，不該協調的強渡關山」情況。最明顯例子，是在新竹縣決意撕毀協議，從初選改為徵召，硬是把民調領先的林為洲拉下馬。同樣的，這種決策失當和恣意妄為，也因為勝選而未被進一步檢討。

於是到了總統和立委大選，國民黨自認可以複製2018勝選經驗，想怎麼做就怎麼做。總統初選先是想為吳敦義量身打造，後來又幫郭台銘、韓國瑜開後門，先不談是否選出最強將，首先在程序正義上，就引發選民反感。而原本有機會靠分裂投票，在立委選舉上扳回一城，如今因為不分區名單爭議太大，適得其反。

有句俗話說，「失敗的經驗，比成功更有意義」，好好品嘗這句話，國民黨應會覺得很苦澀。