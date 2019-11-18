一邊一國將訪扁邀不分區 民進黨喊話：扁要賭這把？

2019-11-18 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱台北即時報導



一邊一國行動黨擬推前總統陳水扁任不分區，儘管目前扁尚未明確表態，但這張扁牌勢必衝擊深綠政黨票動向，一邊一國發言人陳昭姿說，本周將至高雄親送推薦書徵詢扁同意。民進黨內人士則向扁喊話，「要去賭這一把嗎？」，「若扁列一邊一國不分區，萬一沒過門檻，將情何以堪？」「賭不過不是很難看？」

2020大選倒數50多天，蔡賴、國政、宋湘配三強對決態勢已定，小黨鼓動大選政黨分裂投票，標榜正綠軍的一邊一國行動黨擬打出扁牌，爭取不分區席次，發言人陳昭姿說，這兩天黨主要幹部會到高雄，親自送推薦書請陳前總統同意，之所以邀陳水扁出任不分區，就是希望以正綠軍監督民進黨。

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對於陳水扁是否加入一邊一國不分區？民進黨內人士說，目前各小黨爭取不分區席次，親民黨有宋楚瑜選總統當母雞、民眾黨有柯文哲外，一邊一國行動黨的政黨票看不出有著力點，要超過5%門檻可能不容易，扁要去賭這一把嗎？這名黨內人士也認為，儘管扁希望蔡總統對特赦有所表態，但扁應該還是要看未來，若民進黨能繼續執政，目前進入國會的行政院前院長游錫堃、副總統是賴清德，對扁都非常讚許，所以他認為，扁不需要去賭一邊一國的不分區。