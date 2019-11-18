北市立委選情網路聲量十強出爐 吳怡農第二蔣萬安第三
2019-11-18 11:30
聯合報 記者賴于榛
╱台北即時報導
區域立委激戰中，QuickseeK快析情報數據庫今公布台北市立委選情網路聲量前十強，北市立委候選人由民進黨參選內湖、南港區的高嘉瑜以超過3萬2的聲量穩居第一， 民進黨吳怡農在中山、北松山挑戰連任的國民黨立委蔣萬安，聲量以22708位居第二，蔣萬安則是以16697的聲量緊追在後。
QuickseeK 分析，由前三名排名可見在台北市高顏值特別吃香，而高嘉瑜最近出了新書《相信自己》成為他近期最受矚目的話題之一，不少熱門話題也出自他的粉絲專頁，顯示高人氣的背後，確實有一群衷心鐵粉支持。
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根據QuickseeK今公布的網路聲量排行榜，第1名是高嘉瑜，接下來是吳怡農與蔣萬安，第4名是國民黨要拚文山南中正連任的立委賴士葆，挑戰中正萬華選區連任的無黨籍立委林昶佐位居第5，第6名是試圖撼動士林大同選情的韓國瑜競總發言人孫大千，台灣民眾黨的何景榮、蔡宜芳分列7、8名，李彥秀擠進第9名，謝佩芬第10名。拚連任的與菜鳥入榜比例是4比6。
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