民眾黨參選人支持蔡英文 余天：很糟糕但很高興

2020總統立委大選今正式展開登記，民眾黨三重立委參選人李旻蔚在民進黨籍市議員、父親李余典陪同下登記參選，父女高呼支持總統蔡英文。現任三重的民進黨立委余天指出，這是很糟糕的問題，但支持蔡英文他也很高興。

李余典、李旻蔚父女今前往新北選委會時與余天擦身而過，李旻蔚指出，黨籍不會影響保護台灣自由，當她放與蔡英文總統合照遭到網友謾罵，但也有人說「只有民進黨能支持小英總統嗎」？

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李旻蔚表示，守護台灣這條路上沒有政黨之分，希望台灣不要這次選舉，因為政黨造成撕裂，政黨有政黨的走向，候選人有候選人走向，選民眼睛都是雪亮的，希望大家可以更理智分析，挑出更理智選擇。

至於李余典為女兒站台是否面臨民進黨祭開鍘？李余典表示，他是支持主權與民主自由，他是李旻蔚的父親，親情比恩情還有實在意義。

余天表示，這個親情是真的，每個疼小孩都是一定，小孩子要做這事情，大人沒有同意就不會這樣做，至於是否有違反黨紀要開鍘，因為他是黨部主委要迴避，將交由執委會、評委會、中央黨部來處理。

余天也說，他與李余典有初選過，他今年補選完到立院報到，還沒找到辦公室又開始初選，他立委初選民調輸了沒話講，他贏了當然代表民進黨出來選，大家都是公平出來競爭，沒有派系問題，不曉得為什麼這樣子。

民進黨主席卓榮泰表示，對任何支持蔡英文總統朋友他都感謝，黨有黨紀，一但違紀參選黨紀一定儘速嚴明處理，黨紀還是也有明顯界限，地方黨部會去收集所有違紀輔選行為。