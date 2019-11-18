影／最長姓名立委參選人搶頭香 要興建海峽隧道
2019-11-18 11:23
聯合報 記者卜敏正
／即時報導
嘉義市區域立委選舉今天上午8點起受理登記，無黨籍參選人黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統(以下簡稱黃宏成)搶頭香登記，強調要蓋一條海峽隧道，讓台灣經濟發展越來越好。
黃宏成今天上午8點就穿著財神裝， 進入嘉義市選委會登記，繳交20萬元保證金丶登記完成後他說明，能參選要感謝民眾小額捐款，對他的支持。
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「 一路走來始終如一！」黃宏成說，曾參加嘉義縣長及嘉義市長選舉，政見都是要蓋海峽隧道，讓台灣人民經濟越來越好，這就是他不變的信念。
他說，藍綠及檯面上的參選人，每次選舉都要花這麼多錢，錢怎麼來讓人很疑惑，如果有財團或特定對象支持捐款，未來要幫財團和特定對象說話嗎？他的選舉款來源很單純，都是小額捐款。
黃宏成說，面對藍綠等這麼多人參選，但他非常樂觀，因為一路走來都有許多民眾支持他、購買他的書、商品贊助他，而且他的名字從過去到現在已不斷進化，現在已經是「 財神總統」， 這次選舉也會找機會跟蔡英文對決。
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