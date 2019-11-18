不分區被墊背當肉票引眾怒 謝龍介：吳主席昨晚來電了

2019-11-18 10:09 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆即時報導



國民黨不分區名單5天內前前後後出現三個版本，台南市黨部主委謝龍介最後一刻被拉到安全名單邊緣，且還排在吳敦義後面，被稱是墊背當肉票，謝一度表示考慮退出名單，也表態參選黨主席。今早他表示，昨天深夜接到吳敦義來電，他再思考一下，明天再跟大家報告。

資深媒體人黃暐瀚早上在他的電台節目call out 和謝龍介電話連線，問他名次被移到15名，是否真要退出名單，謝龍介說，他如果能進立院，代表國民黨過半，這是相當榮耀的順序，理應黨主席來壓陣，之前王金平排第一被罵臭頭。

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這兩天他電話，簡訊接到手軟，都要他退出名單，但他思考的是韓國瑜要當選，要是韓選上，國會沒有過半，那韓的當選能改變現況嗎？

謝說，去年選贏是吳的功勞，要肯定，但是這個名單出來有公道嗎？把他列不分區沒人跟他講，名次往後移，把他也一併移後，更沒人跟他講。他形容自己像是擄人勒索的肉票，一方主張撕票，一方主張放人，很為難。他宣布1月11日投完票選黨主席，改革國民黨由下而上。近日新黨副主席李勝鋒峰已向他招手。

有人放話，他要是不接受不分區提名，敗選要他的責任，這責任太重了，所以他需要思考，他也向韓國瑜表達他的意見，韓沒有回應。這個問題對他是新的考驗，昨天被唐湘龍說他一個人揹兩條人命，韓國瑜和吳敦義，要是他退出名單，兩個人都不用選了，害他頭痛死了，要不要選不分區，他明天會做出決定。