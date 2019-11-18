蔡賴配民調領先 林俊憲：政黨支持也後來居上
2019-11-18 10:05
聯合報 記者林麗玉
╱台北即時報導
2020總統立委選舉今天起登記，根據聯合報最新大選民調，2020蔡賴配以45%的支持度，大幅領先國民黨韓張配的29%、及親民黨宋余配的8%；另外，政黨支持度，民進黨與國民黨都為29%。民進黨立委林俊憲今天表示，從聯合報最新民調看，民進黨的政黨支持度已經與國民黨打平，尤其過去民進黨處於苦苦追趕下，蔡賴配之後，民進黨已經後來居上，現在蓄勢待發，處於動能最強的狀態，很有機會國會過半。
林俊憲說，蔡賴配最大作用就是讓民進黨的團結士氣提升，尤其蔡賴配的價值難以計算，民進黨的政黨支持度已經後來居上，這應該與國民黨不分區名單有關，這段期間，總統蔡英文及民進黨的氣勢也逐漸拉上來，加上賴清德回歸團隊，民進黨正蓄勢待發處於最強動能。
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對於國民黨台南市黨部主委謝龍介說，蔡賴配「強娶的新娘不愛」，林俊憲回嗆，「這能強娶嗎？」林表示，蔡賴配是蔡英文總統經過整體的綜合考量，甚至謝龍介應該要感恩賴清德才對，「沒有賴清德就不會有今天的謝龍介，謝應該要祝福賴清德。」
另外，蔡總統宣布蔡賴配的記者會上，外界觀察到賴清德的表情過於嚴肅，對此，林俊憲說，賴清德都長這樣，比較酷一點，但昨天也應該是有點緊張，因為接下來賴清德的責任更大，要讓國會過半，拉抬立委候選人。
林俊憲提到，民進黨現在面對的局勢與2016年不同，現在民進黨的氣勢是總統大於立委，但只要發揮母雞效應，民進黨很有機會國會過半，蔡總統之所以挑賴清德當副手，應該也是著眼這一點，否則副總統陳建仁的表現也很好，但平時與戰時不同，現在民進黨需要一個有作戰力的副手，蔡賴配絕對是最希望、最強的組合。
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