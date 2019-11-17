蘇貞昌太忙太勞累 病毒感染致顏面神經失調
2019-11-17 19:26
攝影中心 記者許正宏
／即時報導
行政院長蘇貞昌今天出席蔡英文競選總部成立大會，站在台上的他臉部表情僵硬，而辦公室人員表示，蘇院長近來公務繁忙，因此遭到病毒感染造成顏面神經失調。
【中央社／台北17日電】
行政院今天表示，行政院長蘇貞昌因過度勞累導致病毒感染，致使顏面神經暫時麻痺，醫師已經開藥，搭配適度休息，幾天即可好轉恢復。
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政院晚間透過媒體LINE群組表示，對於外界關切蘇貞昌的身體健康狀況，蘇貞昌上午已往醫院檢查，經醫師透過核磁共振等精密檢查，確認身體沒有其他的狀況，診斷為過度勞累導致病毒感染，致使顏面神經暫時麻痺。
政院說，醫師已經開藥給蘇貞昌，搭配適度休息，幾天即可好轉恢復。蘇貞昌也謝謝社會各界關心。
蘇貞昌幕僚指出，蘇貞昌昨天晚間結束行程後，發現臉部有不適的狀況，因此今天上午前往醫院就醫，經診察確認無大礙，此事並已報告總統蔡英文。
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