韓國瑜再砲轟不分區：不能不面對或戴面具騙人

2019-11-17 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ／台北即時報導



國民黨不分區立委名單引發黨內外不滿，對於名單中是否缺乏年輕、多元的人選，國民黨總統參選人韓國瑜今受訪表示，國民黨不分區跟人民期待有落差，「我們不能不面對問題或戴面具騙人」。

韓國瑜表示，國民黨未來不栽培年輕人不改革，一定被唾棄。國政顧問團與他都大聲疾呼要培養下一代，未來若他有機會當總統 ，閣員跟相關人員晉用，一定先考量年輕人，年輕人是台灣的希望，也是國民黨的希望。