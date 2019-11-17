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成為副總統參選人後 賴清德第一個行程輔選莊競程

2019-11-17 15:55聯合報 記者黃寅／即時報導

民進黨副總統參選人賴清德下午在台中市輔選時說，從7月起，香港的遊行一場比一場大，一場遊行竟有一百萬人走上街頭，等於7個人就有1個人上街頭，最近還有警察進大學要抓人，但是香港人民並沒有屈服，他們堅持要維護英國人統治時的民主自由人權的生活，所以明年這場選舉要關心香港、支持香港人，就像美國和歐洲一樣，而且要學習香港人的精神。

賴清德說，他今天由蔡英文宣布為副總統參選人後，第一個輔選的就是立委參選人莊競程，這和蔡英文被提名為總統參選人後第一個輔選的也是莊競程一樣，可見對莊競程的重視。

他稱許莊競程是交通大學博士、助理教授，又有生醫和AI 專長，因此希望大學支持莊競程。

民進黨副總統參選人賴清德下午在台中市輔選時打香港反中送牌呼籲民眾，要學習香港人的...
民進黨副總統參選人賴清德下午在台中市輔選時打香港反中送牌呼籲民眾，要學習香港人的精神。記者黃寅／攝影
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