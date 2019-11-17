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被綠營酸是基隆地王 宋瑋莉：我從來不炒地皮

2019-11-17 15:53聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

韓國瑜與立法委員參選人宋瑋莉聯合競選服務處早上成立，神祕嘉賓許淑華從南投趕來基隆...
韓國瑜與立法委員參選人宋瑋莉聯合競選服務處早上成立，神祕嘉賓許淑華從南投趕來基隆相挺。圖／宋瑋莉提供
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韓國瑜與立法委員參選人宋瑋莉聯合競選服務處早上成立，神祕嘉賓許淑華從南投趕來基隆相挺。宋瑋莉針對民進黨指她是基隆地王回應，她提到過去公公林文龍尚未從政前，就已經購買民進黨口中繪聲繪影的土地；公公曾經也被對手已故民進黨籍市議員陳德生質疑，但事後也已道歉收場，宋瑋莉表示自己從來不炒地皮。

早上成立大會，熱鬧滾滾，韓宋競選總部總幹事前立委謝國樑，前市長韓宋顧問團團長張通榮、國民黨中常委沈慶光、林文瑞、前縣長周錫瑋；連勝文、黨主席夫人蔡令怡、以及神祕嘉賓許淑華也從南投趕來。

宋瑋莉呼籲對手蔡適應直球對決，面對基隆人的疑問，潛艦產業園區已進駐簽約的4-5間廠商在哪裡？。

不要故意帶風向到瑋莉的財產，對於唬爛的孩子應該被唾棄及下架。

宋瑋莉指出，她公公林文龍前議員尚未從政前，就已經購買民進黨口中繪聲繪影的土地；公公曾經也被對手已故民進黨籍市議員陳德生質疑，但事後也已道歉收場，她自己從來不炒地皮、她已故的夫婿林家輝前議員也是如此，繼承了公公財產是家族持分的30分之一，民進黨發言人指她是地王，說法有出入，她從政17年來財產從未有暴增。

韓國瑜與立法委員參選人宋瑋莉聯合競選服務處早上成立，連勝文也來相挺。圖／宋瑋莉提...
韓國瑜與立法委員參選人宋瑋莉聯合競選服務處早上成立，連勝文也來相挺。圖／宋瑋莉提供
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