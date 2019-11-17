蔡英文嘉義輔選讚學弟蔡易餘會做事情 第一戰將

2019-11-17 14:11 聯合報 記者 聯合報 記者 黃晴雯 李承穎 ／ 嘉義縣即時報導



蔡英文今天中午來到嘉義縣海區立委蔡易餘的競選總部成立，她笑說，最支持她的人就是嘉義人，也要支持「我們的胖子」，她台大法律系的學弟蔡易餘，無論白白胖胖或黑黑胖胖，會做事情最重要，恭喜嘉義有蔡這第一戰將。

她說，蔡易餘為漁民爭取電費優惠方案，行政院開很多次會，最後的方案，讓養殖業者比較輕鬆，蔡易餘也爭取給嘉義40億元的治水預算，蔡戲稱是「大餘治水」，蔡會做事又有幽默感，目前也在協調台灣的台糖土地，爭取南靖農場產業園區，台商未來要投資，都在找好的地方，產業的集中點。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

她說，還有故宮南院未來不只是故宮南院，有計畫要做成文化聚落，有很多藝術家、文物保存專家和文化產業都可以進駐到故宮南院，成為南台灣的文化產業聚落中心。

未來四年，要給農漁民做更多的事情 ，畜牧業做更好，大家盼望的口蹄疫已經在努力下消失，明年有希望再出口豬肉，大家期待已20多年，希望爭取預算和建設，讓地方更好。