網傳選務人員遭撤換 疑有弊端 中選會：定對假訊息提告

2019-11-17 14:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ／即時報導



中選會副主委陳朝建。 記者周志豪／攝影 分享 facebook 近日網路上有謠傳選務人員被撤換，中選會對此表示，捏造及轉傳此類假訊息，已經涉及侮辱公署，須負起刑事責任。中選會副主委陳朝建也表示，針對假訊息，中選會一定會即時澄清，也會就違法事證移送法辦。

近日網路上有人轉貼文章，自稱「大安區古亭國小選務人員」者指稱，已說好由去年九合一選務人員原班人馬擔任明年大選的選務人員，但無預警遭撤換，有作票疑慮。

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陳朝建今表示，完全沒有這樣的事情，2020大選的選務人員，監察員依法由各組候選人推薦，其他選務人員已於10月底完成招募，包括公教人員及對外公開招募非公教的民眾。招募率含預備員在內，已為100%。

陳朝建說，這段期間繼續加強選務人員的儲訓，也進行各地模擬與計票演練，預定在投票日當天晚間10時前完成開票作業。

中選會表示，這類捏造、轉傳或散布選務不實訊息，均影響選舉投票秩序，將造成投票訊息錯誤，以及影響中選會的名譽及公信力，涉及觸犯刑法第140條。

中選會說，對於此類不實訊息，已有事證者會函送刑事警察局查緝假訊息專案小組依法處理。捏造或轉傳不實訊息，不僅造成社會秩序恐慌不安，也有侮辱公署罪或加重誹謗罪之虞，輕則將依社會秩序維護法規定處以行政罰鍰，重則觸犯各項刑事法律也須負起刑事責任。

陳朝建也說，將依總統副總統選舉罷免法第100條（公職人員選舉罷免法第115條）及刑事訴訟法第241條規定辦理。

陳指出，若犯罪嫌疑者，均為於臉書或網路平臺散布者，中選會除澄清外，蒐證後也會移送檢警法辦。例如：有人謊稱原為古亭國小選務人員，卻遭無預警突遭取代，不無弊端云云，但中選會及所屬查證後，均無發現所陳情事，且內容自相矛盾，已對「本會辦理選務之職務」公然侮辱，自有違反刑法第140條第1項、第2項規定之嫌，定一併予以告發移送的。