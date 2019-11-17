中科院保密大作戰 中科院長：保密很貴 所以須精準核密

2019-11-17 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／台北即時報導



中科院在「國家機密保護法」修正後，自行下架5000多筆出國管制名單，甚至有15人過境香港引起質疑。中科院長杲中興日前表示，杲中興表示，為落實保密政策，中科院已耗資8000萬元，針對各研究所保密處所全面換裝新式監視、出入門禁、光纖網路、電腦系統，涉密人員須自填寫30餘張保密資料，並接受約詢，提供自小就讀學歷各式畢業證書與身份證明進行各項查核，每人耗時至少需1個月。評估後續相關保密措施還須投入2億元預算，「保密很貴」，必須「精準核密」。

立法院5月修正「國家機密保護法」，針對退伍、離職的涉密人員的列管年限增至6年，以藉此強化保密作為。中科院修法後以「重新精準核定機密人員」為由，自行下架約5000筆出國管制名單，事後再重新審定列管名單中，出入境數據和移民署落差，更有15人曾赴香港，被質疑置國安於不顧。

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杲中興表示，為落實保密政策，中科院已耗資8000萬元，針對各研究所保密處所全面換裝新式監視、出入門禁、光纖網路、電腦系統，甚至是窗戶欄杆都要更換，涉密人員須自填寫卅餘張保密自白資料，並接受約詢，提供自小就讀學歷各式畢業證書、身份證明進行各項查核，每人耗時至少需1個月。評估後續相關保密措施還須投入2億元預算，「保密很貴」。