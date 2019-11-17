韓國瑜：陳定南過世後 民進黨還有誰清廉？

2019-11-17 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／新北即時報導



「韓國瑜x李永萍」瑞芳聯合競選總部今天成立，侯友宜韓國瑜先後站台，韓國瑜要大家找一找，清廉的民進黨在那裡？他說，從陳定南過世後，民進黨現在還有誰清廉，真的。民進黨執政和過去的民進黨完全不同，大家完全被騙了。

韓國瑜今天到瑞芳，韓粉一擁而上，熱情包圍，大進場走了好久才上台。

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韓説，傾聽之旅快一個月了，好多台灣人各行各業都在擔心現在，害怕未來，他接觸那麼多行業的人，最不可思議的是，年輕時常聽到台灣錢淹腳目，但這次傾聽之旅沒聽到半个人講，太多人沒有錢了，過得太辛苦了。

如果政治搞不好，所有的好山好水好空氣都要完蛋，三年半過去，無怨無悔支持民進黨的人，日子過得越苦，過去民進黨講的話大家都很感動，例如清廉，勤政，愛鄉土；有夢最美希望相隨，再來謙卑謙卑再謙卑，現在是呼乾呼乾再呼乾嗎？

韓指出，為什麼找不到清廉的民進黨？他要大家找一找，清廉的民進黨在那裡？從陳定南過世後，民進黨現在還有誰清廉，真的。民進黨執政和過去的民進黨完全不同，大家完全被騙了