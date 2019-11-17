不分區之亂／韓喊黨改革 謝龍介動向成起手式？

2019-11-17 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ／台北即時報導



國民黨不分區爭議讓支持者失望，國民黨提名總統參選人韓國瑜拋出國民黨改革想法，韓陣營今後將「恰如其分的表達對黨改革的看法」，讓期望國民黨改革的民眾能在韓國瑜身上看到改革的未來。但此舉也可能引發黨內與黨主席吳敦義切割潮，吳已提前跛腳。

韓國瑜深夜在臉書貼文，「改革尚未成功、我們仍需努力」，國民黨未來必須改革成為一個與民心民意同在的政黨。呼籲國民黨支持者團結追求勝選，才有機會繼續改革黨務與國家的道路，一路雙贏、各自美好。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

據韓內部民調，不分區名單讓韓國瑜復甦爬升的支持度再度微幅下挫，韓營決定順勢推動改革國民黨改革議題。韓核心幕僚指出，爭取總統大選勝利是最優先目標，爭取淺藍與期望黨改革者支持，韓國瑜必須展現改革國民黨的決心。

韓幕僚指出，雖然韓國瑜現階段是黨提名參選人，與黨中央緊密結合打選戰，但對於黨的做為與決策也不可能照單全收，會透過適當的場合與機會表達看法。韓陣營也定調此舉的意義「全力為國民黨加分，是每個黨員共同使命」。

黨內青壯派成員肯定已不失為奇招。鄉愿不能贏選戰，經過這幾天，與其粉飾裝出團結，現在確實是倡議改革很好的時間點。列名第15名的台南市黨部主委謝龍介表達思考兩天是否退出不分區，除了謝龍介個人情緒，此舉為韓國瑜創造緩衝空間，測試風向，也可成為韓國瑜提出黨改革的起手式。

黨內人士分析，國民黨經歷首次重提不分區名單、首次有人遭過半否決，對吳敦義代表黨中央權威產生破壞性影響，不但讓吳敦義提前跛腳，甚至站在吳敦義的對立面，還能讓選情止血，黨提名台南市立委參選人蔡育輝跳海抗議、台中市黃馨慧公開呼籲吳敦義退出不分區，推動黨改革廢除萬年中常委。