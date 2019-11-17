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不分區之亂／韓喊黨改革 謝龍介動向成起手式？

2019-11-17 12:49聯合報 記者蔡佩芳／台北即時報導

國民黨不分區爭議讓支持者失望，國民黨提名總統參選人韓國瑜拋出國民黨改革想法，韓陣營今後將「恰如其分的表達對黨改革的看法」，讓期望國民黨改革的民眾能在韓國瑜身上看到改革的未來。但此舉也可能引發黨內與黨主席吳敦義切割潮，吳已提前跛腳。

韓國瑜深夜在臉書貼文，「改革尚未成功、我們仍需努力」，國民黨未來必須改革成為一個與民心民意同在的政黨。呼籲國民黨支持者團結追求勝選，才有機會繼續改革黨務與國家的道路，一路雙贏、各自美好。

據韓內部民調，不分區名單讓韓國瑜復甦爬升的支持度再度微幅下挫，韓營決定順勢推動改革國民黨改革議題。韓核心幕僚指出，爭取總統大選勝利是最優先目標，爭取淺藍與期望黨改革者支持，韓國瑜必須展現改革國民黨的決心。

韓幕僚指出，雖然韓國瑜現階段是黨提名參選人，與黨中央緊密結合打選戰，但對於黨的做為與決策也不可能照單全收，會透過適當的場合與機會表達看法。韓陣營也定調此舉的意義「全力為國民黨加分，是每個黨員共同使命」。

黨內青壯派成員肯定已不失為奇招。鄉愿不能贏選戰，經過這幾天，與其粉飾裝出團結，現在確實是倡議改革很好的時間點。列名第15名的台南市黨部主委謝龍介表達思考兩天是否退出不分區，除了謝龍介個人情緒，此舉為韓國瑜創造緩衝空間，測試風向，也可成為韓國瑜提出黨改革的起手式。

黨內人士分析，國民黨經歷首次重提不分區名單、首次有人遭過半否決，對吳敦義代表黨中央權威產生破壞性影響，不但讓吳敦義提前跛腳，甚至站在吳敦義的對立面，還能讓選情止血，黨提名台南市立委參選人蔡育輝跳海抗議、台中市黃馨慧公開呼籲吳敦義退出不分區，推動黨改革廢除萬年中常委。

也有人認為這是兩面刃，最糟糕就是走到韓營與黨中央互相傷害局面，韓國瑜不是立委參選人，改革議題操作不好就變成製造分裂，接下來每一步必須很謹慎。

國民黨提名總統參選人韓國瑜。本報資料照片
國民黨提名總統參選人韓國瑜。本報資料照片
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韓國瑜國民黨吳敦義

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