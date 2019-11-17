蔣萬安競總成立黨內大咖雲集 馬英九授戰旗

2019-11-17 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ／台北即時報導



國民黨台北市立委參選人蔣萬安上午競選總部成立，黨內重量級人士出席展現對這一席的重視，更由前總統馬英九授與戰旗。現場約千名支持者聚集，群眾高喊「蔣萬安、凍蒜！」氣氛十分熱烈。

立委蔣萬安中山區競選總部成立，藍營許多重量級人士到場，北市前市長郝龍斌、前黨主席朱立倫、中央委員連勝文、前總統馬英九、黨主席吳敦義、台中市長盧秀燕、國民黨總統參選人韓國瑜的副手張善政等輪番助講力挺。

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馬英九肯定蔣萬安在地方服務認心、國會也很努力；朱立倫說，蔣萬安四年一步一腳印親勤跑基層，是最好的國會議員。吳敦義也請大家同心協力支持蔣萬安。

蔣萬安說，感謝中山、北松山民眾4年前的支持，讓他能夠當選立委。身為民意代表本來就應該要替民眾想更遠、做更多，台灣正面臨低薪、少子化、長照需求孔急等議題，呼籲民眾在明年1月11日，用選票將會做事的蔣萬安，再度送進立法院，為下一代與台灣的未來，繼續打拚、奮鬥

蔣萬安也細數自己4年表現，國會專業問政的表現，他說，大家應能有目共睹。民進黨之前強行通過一例一休的惡法時，他用議事杯葛，佔據發言台不間斷連講2小時，拖延惡法修法進度，被封為「站神」，是理性杯葛議事的典範；地方服務上，他把民眾的小事，4年間免費法律諮詢超過700場次，服務上千名民眾，甚至有一位民眾跑來跟蔣萬安說，他的案件問了好幾個律師都毫無進展，一直問到萬安團隊的法扶律師，仔細聆聽耐心研究，終於徹底解決問題，救了他一命，非常感謝蔣萬安。