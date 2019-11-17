親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合
德國轉型正義

少女全裸陳屍汽旅...派對氣球藏凶器 警卻只能罰錢了事

宣布蔡賴配 柯文哲：勝負已定再忍50天

蔣萬安競總成立黨內大咖雲集 馬英九授戰旗

2019-11-17 12:48聯合報 記者蔡佩芳／台北即時報導

國民黨台北市立委參選人蔣萬安上午競選總部成立，黨內重量級人士出席展現對這一席的重視，更由前總統馬英九授與戰旗。現場約千名支持者聚集，群眾高喊「蔣萬安、凍蒜！」氣氛十分熱烈。

立委蔣萬安中山區競選總部成立，藍營許多重量級人士到場，北市前市長郝龍斌、前黨主席朱立倫、中央委員連勝文、前總統馬英九、黨主席吳敦義、台中市長盧秀燕、國民黨總統參選人韓國瑜的副手張善政等輪番助講力挺。

馬英九肯定蔣萬安在地方服務認心、國會也很努力；朱立倫說，蔣萬安四年一步一腳印親勤跑基層，是最好的國會議員。吳敦義也請大家同心協力支持蔣萬安。

蔣萬安說，感謝中山、北松山民眾4年前的支持，讓他能夠當選立委。身為民意代表本來就應該要替民眾想更遠、做更多，台灣正面臨低薪、少子化、長照需求孔急等議題，呼籲民眾在明年1月11日，用選票將會做事的蔣萬安，再度送進立法院，為下一代與台灣的未來，繼續打拚、奮鬥

蔣萬安也細數自己4年表現，國會專業問政的表現，他說，大家應能有目共睹。民進黨之前強行通過一例一休的惡法時，他用議事杯葛，佔據發言台不間斷連講2小時，拖延惡法修法進度，被封為「站神」，是理性杯葛議事的典範；地方服務上，他把民眾的小事，4年間免費法律諮詢超過700場次，服務上千名民眾，甚至有一位民眾跑來跟蔣萬安說，他的案件問了好幾個律師都毫無進展，一直問到萬安團隊的法扶律師，仔細聆聽耐心研究，終於徹底解決問題，救了他一命，非常感謝蔣萬安。

國民黨立委參選人蔣萬安競選總部今早成立。記者余承翰／攝影
國民黨立委參選人蔣萬安競選總部今早成立。記者余承翰／攝影
分享

2020選舉2020立委選舉蔣萬安馬英九吳敦義朱立倫韓國瑜2020選舉台北市立委

相關新聞

不分區之亂／韓喊黨改革 謝龍介動向成起手式？

2019-11-17 12:49

藍不分區名單不斷惹議 吳敦義：從沒這麼公正公開過

2019-11-17 11:34

蔣萬安發文挺香港 吳怡農酸：他一定受到很大壓力

2019-11-17 10:38

學姐黃瀞瑩高雄輔選拜廟 不知情誤訪知名月老廟

2019-11-17 11:54

柯文哲批國民黨不分區名單 「千歲宴」可找這些人代言

2019-11-17 11:39

謝龍介：排在不分區過半關鍵 怕自己承擔不起

2019-11-17 10:29

不分區遭時力踩痛點 區域立委拚消毒政策傷害

2019-11-17 11:50

張花冠、張明達任陳明文競選總部要職 打破不合傳言

2019-11-17 11:43

對手打出大咖牌 汪志冰、馬英九今合體衝選情

2019-11-17 11:40

時力徐永明推林佳瑋接班 能擋火車也能擋勞基法修惡

2019-11-17 11:22

藍不分區名單釀憂鬱 郝龍斌：絕對影響總統、立委選情

2019-11-17 11:17

屏東蘇莊「互換」引爆選情熱度 時力有意推張怡參選

2019-11-17 10:07

羅智強：不分區名單不好 國民黨會反省 民進黨呢？

2019-11-17 08:17

獨／時力屏東二選區擬參選人曝光 留美律師力抗蘇震清

2019-11-17 03:19

韓營對不分區名單有疑慮 藍委：因為無法替韓國瑜加分

2019-11-17 00:49

新聞眼／不分區名單內傷 看藍綠誰最快癒合

2019-11-17 00:36

謝排名吳之後 韓粉：把韓、謝支持者吃死死

2019-11-17 00:31

新北第十選區／為吳琪銘站台 蔡：我還會來第三次、第四次

2019-11-17 00:28

連勝文指名單糾結個人利益 林為洲批「逼韓粉含淚投票」

2019-11-17 00:22

「民進黨交出什麼成績單？」韓：要為自己為國家投票

2019-11-17 00:21

新聞分析／郭董家門前這席 非爭不可

2019-11-17 00:17

三腳督兵家必爭 三隻母雞土城大戰

2019-11-17 00:13

台南立委選舉／綠邀林智堅 藍勤跑行程

2019-11-17 00:08

嘉縣立委選舉／陳明文路口拜票 林國慶：逼出「300萬」

2019-11-17 00:04

不分區提名投票 吳敦義58張不同意票 是謝龍介2倍

2019-11-17 00:02

宜蘭立委三腳督 還有2黑馬？

2019-11-17 00:02

雲縣立委選舉／蘇治芬亮出政績 張嘉郡關懷弱勢

2019-11-17 00:00

北市第三選區／「三帥」廝殺 競總、競辦紛開張

2019-11-17 00:00

屏東之亂民進黨換將 時力屏南擬推人選

2019-11-16 23:58

藍「史上最難堪」不分區名單確定 韓：與民期待有落差

2019-11-16 23:57

台南第六選區／蘇貞昌再打主權牌 洪秀柱批亂扣帽子

2019-11-16 23:55

台南立委選舉／下跪、 跳海、胖子團 奇招拚選票

2019-11-16 23:54

苗栗立委選舉／羅貴星邀賴神站台 陳超明請神尊護佑

2019-11-16 23:54

批不分區名單 柯文哲：藍與社會脫節 綠是派系決定

2019-11-16 23:53

藍綠大咖台中助選 拚國會過半

2019-11-16 23:52

詹江村震撼彈 桃園1選區添變數

2019-11-16 23:43

羅文嘉說投小黨浪費 台聯抵制出席蔡英文競總成立大會

2019-11-16 22:41

影／綠營大咖接連南下輔選 洪秀柱：難不成選情告急？

2019-11-16 21:31

「村長」將參選桃園選區 同黨陳根德：無助韓國瑜選情

2019-11-16 20:51
看更多

熱門文章

宣布蔡賴配 柯文哲：勝負已定再忍50天

2019-11-17 10:44

蔡賴首次高雄大造勢 現場已超過六萬人

2019-11-16 17:03

營區驚傳命案！陸軍關指部少校在寢室暴斃

2019-11-16 18:28

超奇怪！這兩人不同意票超過同意票 還是被藍提名不分區

2019-11-16 17:16

密會財團？ 柯文哲：蔡英文不知把蔡衍明叫到官邸幾次

2019-11-16 13:29

影／「英德配」定案 蔡英文感謝賴清德曾同甘共苦

2019-11-17 09:15

美當年阻我研發攻陸飛彈 中科院長爆氣現身說法

2019-11-17 10:11

35歲少校醉倒被扛回營 死在個人寢室

2019-11-17 01:15

王丹：對民進黨選情 越來越有危機感

2019-11-16 23:08

陸軍關指部少校寢室猝死 妻傷心：他最近說胸悶胸痛

2019-11-16 21:33

韓營對不分區名單有疑慮 藍委：因為無法替韓國瑜加分

2019-11-17 00:49

獨／時力屏東二選區擬參選人曝光 留美律師力抗蘇震清

2019-11-17 03:19

被20年前學生質疑 孫大千：曾教他媒體不能成為政治打手

2019-11-16 19:39

高雄競總成立逾10萬人為蔡英文加油 賴清德卻一臉嚴肅

2019-11-16 19:17

林國慶稱逼出「300萬」陳明文路口拜票 陳陣營：每天做

2019-11-16 19:23

直播／蔡賴配今出場 國政配明登記

2019-11-17 00:09

蔡英文、韓國瑜24日南投強碰 超級星期天拚人氣

2019-11-16 16:38

藍「史上最難堪」不分區名單確定 韓：與民期待有落差

2019-11-16 23:57

副手人選確定！ 蔡賴配明天上午九點宣布

2019-11-16 14:37

禿子韓國瑜、漢子侯友宜明同場 錯開1小時不同框引揣測

2019-11-16 23:24

小英高雄總部下午成立 五萬椅子迎民眾見證蔡賴同框

2019-11-16 13:15

高雄競總成立 陳其邁為首長敗選道歉籲大選挺蔡英文

2019-11-16 17:24

民主聖地麻豆成立總部 李武龍下跪由父親披彩帶

2019-11-16 14:39

國民黨不分區名單確定 韓國瑜：跟一般民眾期待有落差

2019-11-16 16:12

張顯耀不分區提名遭否決 可由吳敦義擇一遞補

2019-11-16 13:42

影／綠營大咖接連南下輔選 洪秀柱：難不成選情告急？

2019-11-16 21:31

返新北議會 韓國瑜：在外飽受毒打，回師門求助

2019-11-16 14:54

韓粉成立車隊 高雄再現逾百公尺貪食蛇

2019-11-17 09:21

蘇嘉全：軍公教年金不改革就會倒 國家財政會崩潰

2019-11-16 13:55

新聞眼／蔡賴放下恩怨？獨派票歸隊 但能拓展中間票？

2019-11-17 00:17

蔡賴攜手將氣氛帶向最高潮 蔡英文：贏了高雄全台就贏

2019-11-16 19:22

選戰筆記／綠憂「韓流還在」 鐵板票倉有缺口

2019-11-17 00:29

「村長」將參選桃園選區 同黨陳根德：無助韓國瑜選情

2019-11-16 20:51

連勝文指名單糾結個人利益 林為洲批「逼韓粉含淚投票」

2019-11-17 00:22

影／「天命所賜」 謝龍介：只有韓國瑜能推翻暴政

2019-11-16 19:41

不滿吳斯懷列不分區 詹江村揚言參選立委

2019-11-16 18:28

新戀情後台南輔選 「學姐」黃瀞瑩見熱情粉絲心情好

2019-11-16 19:15

蔡賴配宣布 賴清德臉書貼文：我們連對手都談不上

2019-11-17 10:48

郭台銘二度幫民眾黨拍宣傳照 獨缺柯文哲

2019-11-16 17:12

羅智強：不分區名單不好 國民黨會反省 民進黨呢？

2019-11-17 08:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top