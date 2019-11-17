蔡英文要支持者別放鬆 「告訴中國拒絕一國兩制」

2019-11-17 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 李承穎 ／ 嘉義縣即時報導



蔡英文總統今天說，這次選舉面臨中國大陸壓迫，只有一條路，就是團結起來，要中國很清楚知道，台灣拒絕一國兩制，要保有自己的主權，讓民主自由的生活方式，一代代傳給我們子孫，每一個人都有責任投票，要讓全世界看到台灣人保護國家的決心，「不能選情穩定就放鬆，要贏得漂亮，聲音才會大聲」。

蔡英文今天來到嘉義縣民雄鄉參與立委陳明文嘉縣山區聯合競選總部成立大會，授旗給嘉義縣長翁章梁擔任嘉縣聯合競選總部主委，授旗給縣議長張明達成為山區競選總部主委，也宣布嘉義縣前縣長張花冠擔任全國競選總部副主委，並透過助講請眾人支持她和陳明文連任。

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蔡英文說，嘉義這次投票和得票率都要最高，讓賴清德、蔡英文高票當選，現在是全民進黨最團結時刻，黨內有很多不同意見，在民主社會很正常，但他們有共同目標，就是守護國家和主權。現在選舉只剩五十幾天，嘉義鄉親要繼續拚，要等票投下去才能確定，不能因選情穩定就放鬆。

蔡英文說，有人說民主不能當飯吃，但民主自由開放的社會，才會吸引全世界最高階的人才和投資，要告訴大家「民主可以當飯吃」，對人權、智慧財產權有保障，高階人才都喜歡到民主自由的地方，經濟發展才會更好。

她也希望，未來四年繼續執政、改革和建設，讓老人家得以被照顧，讓孩子零到六歲由國家與年輕父母一起養，農民有老農津貼還要有退休制度，國防能更好，潛水艦目前正在高雄廠製造，2024年台灣就會有潛水艇。