蔡賴配成「最強組合」 蘇貞昌：最好的民主示範
2019-11-17 12:41
聯合報 記者張曼蘋
／即時報導
民進黨正副總統搭檔「蔡賴配」今天正式宣布，行政院長蘇貞昌今天上午到樹林替女兒、立委蘇巧慧樹林競總成立站台，受訪被問到此事，他說，這是很多人期待最強組合，讓台灣人民看到民進黨團結，也是最好的民主示範，「希望這最強組合能讓總統勝選，國會過半。」
蘇貞昌稍早受訪時被問到蔡賴配，他表示，看到在經過激烈初選後，賴清德在第一時間展現民主風度，也看到蔡英文總統展現誠意、高度，而民進黨因為民主有競爭、競爭更進步。
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蘇貞昌表示，蔡英文、賴清德組成最強組合讓台灣人民看到民進黨團結，這也是最好的民主示範，這正是民主進步的地方，希望這最強組合能讓總統勝選，國會過半。
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