蔡賴配成形 台南藍營:鎖國+務實台獨=死路

2019-11-17 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／台南即時報導



總統蔡英文今天宣布行政院前院長賴清德為副手，國民黨提名參選台南市第5選區的蔡淑惠表示，蔡的執政失能已造成鎖國困境，現在又加上賴的「務實台獨工作者」路線，「蔡賴配」等於宣告台灣未來四年只會走向死路。

蔡淑惠指出，蔡英文與賴清德，在民進黨初選階段殺到見骨，早已失去政治互信，如今，蔡、賴卻屈服在政黨利益之下，互不信任的兩個人，卻能夠在派系分贓下結盟合體，赤裸裸的把個人及黨派利益，凌駕在國家利益之上。

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她說，蔡上任時標榜要「維持現狀」，卻是執政大失能，四年不到，斷了7個邦交國，台灣不但無法加入區域經貿組織，國際參也在大倒退，更嚴重的是破壞台海和平；賴的務實台獨工作者路線，不但與蔡的一敗塗地的「維持現狀」相互矛盾，更會讓台灣安全、經濟、國際參與的困境，更形雪上加霜。