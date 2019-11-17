蔡賴配成形 台南藍營:鎖國+務實台獨=死路
2019-11-17 12:39
聯合報 記者修瑞瑩
／台南即時報導
總統蔡英文今天宣布行政院前院長賴清德為副手，國民黨提名參選台南市第5選區的蔡淑惠表示，蔡的執政失能已造成鎖國困境，現在又加上賴的「務實台獨工作者」路線，「蔡賴配」等於宣告台灣未來四年只會走向死路。
蔡淑惠指出，蔡英文與賴清德，在民進黨初選階段殺到見骨，早已失去政治互信，如今，蔡、賴卻屈服在政黨利益之下，互不信任的兩個人，卻能夠在派系分贓下結盟合體，赤裸裸的把個人及黨派利益，凌駕在國家利益之上。
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她說，蔡上任時標榜要「維持現狀」，卻是執政大失能，四年不到，斷了7個邦交國，台灣不但無法加入區域經貿組織，國際參也在大倒退，更嚴重的是破壞台海和平；賴的務實台獨工作者路線，不但與蔡的一敗塗地的「維持現狀」相互矛盾，更會讓台灣安全、經濟、國際參與的困境，更形雪上加霜。
蔡淑惠表示，賴清德不顧國家與城市發展，標榜自己是「務實台獨工作者」，因為他一人的政治意識型態，近10年來，許多旅行團、交流活動跳過、繞過台南，讓城市錯失龐大商機，害慘台南觀光旅遊產業，這是業者敢怒不敢言的共同認知。
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