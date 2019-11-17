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少女全裸陳屍汽旅...派對氣球藏凶器 警卻只能罰錢了事

宣布蔡賴配 柯文哲：勝負已定再忍50天

蔣萬安成立競選總部 馬吳等人到場力挺

2019-11-17 12:34攝影中心 記者余承翰／台北即時報導

國民黨立委參選人蔣萬安上午舉行競選總部成立大會，國民黨主席吳敦義、前總統馬英九、國民黨副主席郝龍斌、新北市前市長朱立倫、國民黨中央委員連勝文、台中市長盧秀燕、行政院前院長張善政等人皆到場站台力挺，朱立倫受訪時更直言，雖然他的很多朋友看到國民黨不分區立委名單時都罵聲連連，但罵完之後還是要拜託大家將票投給國民黨。

國民黨立委參選人蔣萬安（前）上午舉行競選總部成立大會，在支持者面前揮舞戰旗炒熱氣...
國民黨立委參選人蔣萬安（前）上午舉行競選總部成立大會，在支持者面前揮舞戰旗炒熱氣氛。記者余承翰／攝影
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國民黨立委參選人蔣萬安（左）上午舉行競選總部成立大會，前總統馬英九（中）與國民黨...
國民黨立委參選人蔣萬安（左）上午舉行競選總部成立大會，前總統馬英九（中）與國民黨主席吳敦義（右）到場站台力挺。記者余承翰／攝影
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國民黨立委參選人蔣萬安（右）上午舉行競選總部成立大會，國民黨主席吳敦義（左）到場...
國民黨立委參選人蔣萬安（右）上午舉行競選總部成立大會，國民黨主席吳敦義（左）到場站台力挺。記者余承翰／攝影
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國民黨朱立倫

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