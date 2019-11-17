國民黨不分區之亂 朱立倫：所有朋友幹聲連連

2019-11-17 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ／即時報導



國民黨不分區名單引發嚴重負評，有人批評這是史上最難堪的名單。前新北市長朱立倫上午受訪時坦言，周邊所有的朋友都幹聲連連、罵聲連連。中央委員連勝文則提到，國民黨有許多優秀的區域立委，希望大家支持這些優秀人選來彌補心中很多遺憾。

朱立倫上午參加國民黨立委參選人蔣萬安競選總部成立，被問到不分區爭議時，他表示不能否認這份名單讓年輕人、新住民很生氣，他聽到所有的朋友都罵聲連連、幹聲連連，大家這幾天很氣，但他還是希望大家先沉澱一下，還是希望大家以中華民國未來的發展為重，希望不會影響總統與立委選舉。

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連勝文受訪時也表示，國民黨區域立委有非常多優秀的人選，希望大家將注意力集中在這些區域立委，集中選票來彌補心中的遺憾。

朱立倫也提到，他會勸排名不分區第15名的謝龍介不要退出不分區名單。此外，對於黨內開始有人提出改選黨主席，朱立倫說，他認為提到改選黨主席的問題是失敗主義想法，全黨要團結，讓總統勝選讓立委勝選。

連勝文也為謝龍介抱屈，他認為謝龍介是少數能吸引選民去投政黨票的人選，應該排在更好的名次，才能真正發揮號召力。連勝文說，黨主席選舉是兩年後的事情，明年沒有參選黨主席的問題，有人願意參選比沒人關心來的好，代表大家關心黨的未來。