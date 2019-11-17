幫蔣萬安站台 吳敦義：下架壞政府 三張票都很重要
2019-11-17 12:28
聯合報 記者蔡佩芳
／台北即時報導
國民黨主席吳敦義與國民黨提名總統參選人韓國瑜副手張善政今天出席同場造勢，但兩人一前一後，沒有碰面。近來因不分區提名備受批評的吳敦義強調，他一生效忠中華民國、效忠國民黨，2020大選三張票都很重要，希望國民黨支持者三票都蓋下去，才能把不好的政策與法律撥亂反正。
國民黨台北市立委參選人蔣萬安上午競選總部成立，前北市長郝龍斌、前黨主席朱立倫、中央委員連勝文、前總統馬英九、吳敦義、台中市長盧秀燕、張善政大咖雲集，輪番上台助講。
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對於不分區名單引發爭議，吳敦義與張善政兩人都未受訪，沒有再發言。但吳敦義在台上致詞時，提到他曾受故總統蔣經國、馬英九父親馬鶴凌提攜的經過，強調自己一生效忠國民黨、效忠中華民國。他強調，總統一定要讓韓國瑜當選，才能讓行政院改組，組成優秀內閣；國會一定要拿下過半席次、超過60席，把壞政府、壞政策全部下架。
按照原訂行程，吳敦義與張善政之間間隔約30分鐘，雖然吳敦義因前一個行程遲到，但張善政也同樣遲到，吳敦義離開後不久張善政才到場，兩人並沒有同台互動。倒是吳敦義與謝龍介在台上有攀談，擔任主持人的謝龍介還肯定吳敦義努力，他在台南市黨部每月要籌百萬發薪水，吳敦義至少要籌2000萬元打點黨內需求，因為不當黨產條例封住了國民黨的資產，但吳敦義仍在去年九合一選舉帶領國民黨拿下15縣市，功不可沒。
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