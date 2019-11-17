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少女全裸陳屍汽旅...派對氣球藏凶器 警卻只能罰錢了事

宣布蔡賴配 柯文哲：勝負已定再忍50天

三強對決成局 政黨票藍綠固票、小黨拚亮點搶票

2019-11-17 12:23聯合報 記者林麗玉╱台北即時報導

2020選戰倒數50多天，蔡賴配成局，與國政、宋湘配三強對決，除大選選戰白熱化，政黨票各小黨更鼓動分裂投票，民眾黨時代力量在欠總統候選人帶動下，民眾黨主打隱藏版母雞柯文哲；時代力量則將黃國昌列第四，小燈泡媽媽王婉諭第三，衝票意味濃；親民黨不分區則將提郭家軍劉宥彤及蔡沁瑜。

前親民黨員、無黨籍議員林國成認為，目前藍綠基本盤外，有4成選民尚未表態，加上國、民兩黨不分區名單各有爭議，小黨爭取政黨票有相當大空間，至於親民黨與民眾黨的競爭關係，林認為，儘管宋參選當親民黨母雞，2020局勢對親民黨未必有利，畢竟目前民調看，有4成選民部分不認同藍綠，部分還在猶豫，加上這次有超過百萬首投族，將成決勝關鍵，目前看，民眾黨相對有利。

柯營人士則認為，郭台銘與親民黨合作，勢必將分散民眾黨的政黨票，不過民眾黨的不分區亮點多，加上年輕化，可以吸引更多中間、年輕選民支持，倒是對手時代力量的不分區名單，柯營人士認為，將黃國昌排在第四，以目前時代力量的政黨支持度看，的確有一點危險，柯營人士認為，「黃國昌應排第一，竟排第四，評估不會上。」

至於國民黨、民進黨怎麼防政黨票不跟母雞走？民進黨黨內人士說，目前民調，蔡英文的支持度的確比民進黨的政黨支持度高，加上蔡賴配成局，團結氣勢高，接下來會強打整體作戰，帶動政黨票及區域立委選情。國民黨黨內人士則認爲，越接近選戰倒數，將打藍綠對決策略

蔡賴配今天終於成形。圖／取自賴清德臉書
蔡賴配今天終於成形。圖／取自賴清德臉書
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國民黨總統參選人韓國瑜上午出席全國美術界挺韓國瑜後援總會成立，現場韓國瑜（中）和...
國民黨總統參選人韓國瑜上午出席全國美術界挺韓國瑜後援總會成立，現場韓國瑜（中）和書法家一同揮毫寫下「莫忘世上苦人多」。記者季相儒／攝影
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