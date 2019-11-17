三強對決成局 政黨票藍綠固票、小黨拚亮點搶票

2019-11-17 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱台北即時報導



2020選戰倒數50多天，蔡賴配成局，與國政、宋湘配三強對決，除大選選戰白熱化，政黨票各小黨更鼓動分裂投票，民眾黨、時代力量在欠總統候選人帶動下，民眾黨主打隱藏版母雞柯文哲；時代力量則將黃國昌列第四，小燈泡媽媽王婉諭第三，衝票意味濃；親民黨不分區則將提郭家軍劉宥彤及蔡沁瑜。

前親民黨員、無黨籍議員林國成認為，目前藍綠基本盤外，有4成選民尚未表態，加上國、民兩黨不分區名單各有爭議，小黨爭取政黨票有相當大空間，至於親民黨與民眾黨的競爭關係，林認為，儘管宋參選當親民黨母雞，2020局勢對親民黨未必有利，畢竟目前民調看，有4成選民部分不認同藍綠，部分還在猶豫，加上這次有超過百萬首投族，將成決勝關鍵，目前看，民眾黨相對有利。

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柯營人士則認為，郭台銘與親民黨合作，勢必將分散民眾黨的政黨票，不過民眾黨的不分區亮點多，加上年輕化，可以吸引更多中間、年輕選民支持，倒是對手時代力量的不分區名單，柯營人士認為，將黃國昌排在第四，以目前時代力量的政黨支持度看，的確有一點危險，柯營人士認為，「黃國昌應排第一，竟排第四，評估不會上。」