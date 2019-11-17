挺進客家票倉 國民黨王齡嬌成立美濃服務處

2019-11-17 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ／高雄即時報導



總統參選人韓國瑜與高市立委第一選區參選人王齡嬌聯合競選服務處今天啟用，服務處設在國民黨美濃黨部。高市黨部主委莊啟旺致贈象徵「當選」的蒜頭給王齡嬌，預祝王高票當選。莊啟旺表示，高雄市長韓國瑜當選後實施路平、加強農產品外銷，另老人福利等施政看得見成績，呼籲選民支持國民黨候選人。

高市立委第一選區涵蓋14個行政區，國民黨推出王齡嬌對抗民進黨邱議瑩與民眾黨羅鼎城。繼上周邱議瑩在美濃成立總統暨立委競選服務處，今天上午，高市黨部在美濃黨部成立總統暨立委服務處，立委參選人王齡嬌率領地方人士祭拜，祈求服務處運作順利。

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