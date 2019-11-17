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郭台銘兩邊壓寶？ 柯文哲：我正直會咬緊牙關履行承諾

2019-11-17 12:09聯合報 記者陳秋雲／即時報導

台北市長柯文哲今天到台中演講，他被問到有關鴻海前董事長郭台銘在民眾黨與親民黨都有自己的人馬「會不會感覺是兩邊壓寶」柯文哲表示每個人都會想要獲取最大最大的利益，但是以他個人來說「生性正直」「會咬緊牙根做到承諾的事！」

柯文哲面對媒體提問，針對郭台銘的事沒有太多的情緒。他沒有正面回應但輕描淡寫說「每個人都會想要獲取最大的利益」「我生性正直」讓外界有不同聯想。

柯文哲再度被問到，本來民眾黨可能是最大的第三勢力，但現在宋楚瑜參選親民黨有可能變成立法院的第三勢力？柯文哲說反正就是「盡力去做就對了」選舉的板塊移動太快，現在他也沒辦法確定，必須等到選舉近了才能說得準。

台北市長柯文哲沒有正面批評郭台銘，只表示他自己會咬緊牙根履行承諾。 記者陳秋雲/...
台北市長柯文哲沒有正面批評郭台銘，只表示他自己會咬緊牙根履行承諾。 記者陳秋雲/攝影
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柯文哲郭台銘

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