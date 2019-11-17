李俊俋「畢業感言」感謝柯總召 新系列要寫立院八卦

2019-11-17 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱台北即時報導



民進黨立委李俊俋初選失利後，未獲不分區提名，明年將離開立法院運作，他今貼出「全劇終」的畢業感言，還說新系列文章要來寫立院八卦，應該會比較多人看。他回顧擔任黨團幹部兩年多，學到了三個必須，也就是夠精準、夠宏觀、抗壓力要超強，並感謝總召柯建銘不曾偷藏步傾囊相授，以及感謝最堅強的黨團助理群

李俊俋表示，擔任黨團三長要夠精準，對法案內容，對議程掌握，議事運作、議題操作都必須非常精準，畢竟同仁依照指令投票，媒體也等待政策說明；也要夠宏觀，絕對不能每次只看一個法案或只在乎有沒有順著自己的意志走，得要更像走圍棋似的想五步、進一步，在野黨的策略是什麼？如何因應？這都必須宏觀的視野，跟長期累積的作戰經驗。

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