時力徐永明推林佳瑋接班 能擋火車也能擋勞基法修惡

2019-11-17 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／桃園即時報導



時代力量桃園市立委參選人林佳瑋今天舉辦競選總部今天成立大會，高舉「打破舊政治」主軸，黨主席徐永明、決策委員邱顯智、立委黃國昌和小燈泡媽媽王婉諭等名列時力下屆不分區名單學、專家都到場為林佳瑋站台。

徐永明指出，他要把林佳瑋送進立法院當他的接班人，尤其是勞權問題，相信未來如果勞基法再修惡的話，林佳瑋絕不會讓它過關，時力曾因勞基法修惡占領立法院發言台11小時，林佳瑋在立法院外面靜坐抗議絕食，「如果她和勞團連火車都可以擋下來，勞基法修惡不能擋下來嗎？」所以林佳瑋這一席很重要，不只在桃竹苗突破，更能讓為勞工發聲的聲音進立法院。

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徐永明表示，最近政黨為了提名都有爭議，他也為了時力提名人選睡不著覺，黃國昌雖然比較衝，但還是進醫院吊點滴。徐永明說最近雖然也睡不好，但是睡一睡會笑出來，因為覺得其他黨為什麼會這麼笨呢，不像時力有林佳瑋這麼好的候選人，很快就推出來，什麼帶職參選、二代、政治分贓這些絕不在時代力量裡發生，時代力量絕對推出最優秀的候選人，絕對比社會期待的更高。

黃國昌肯定林佳瑋這些年信念都沒變，一直支持勞工朋友，他強調這樣的價值就是時代力量要走的政治道路，雖然走起來會比較辛苦，但是相信只要我們努力，一定會達到最後正確的結果。

黃國昌表示，大都知道這會期即將結束，很多人希望立法院能多關心重要法案，2016的國會時力告訴人民，要實現把在街頭上的理想帶入立法院，他盤點幾個重大法案，當年推動反媒體壟斷運動，兩大黨有承諾立法，現在2019年了。還有2014年太陽花運動，大家要推動兩岸協議監督條例，兩大黨也承諾，洪仲丘案感動這麼多人，但是要推動這麼多重要法案，竟然在這一屆國會沒辦法完成。

黃國昌說，他心裡難過也很內疚，這些法案如果是中國國民黨在立法院占多數阻攔(這屆立法院民進黨委員過半數)，那他要請問大家，到2019年重要法案還沒辦法通過，理由到底是什麼？更令人難過的是礦業法，多少環團、NGO的朋友希望給台灣好山好水，努力這麼久，協商期也早就過了，請問礦業法為什麼通不過，一些沒參與審議的立法委員卻指著公民團體、學者專家和認真的立法委員加蔥加料，讓法案通不過。

黃國昌認為還是打開天窗說亮話，把政治獻金表拉下來檢視，讓人民知道哪些立法委員為了財團的利益，可以背棄對選民的承諾，立委為了財團的利益可以打假球打到這種程度，時代力量看不下去了。

黃國昌強調會繼續堅持這些價值，他看見林佳瑋經過這些年跟勞工朋友站在一起奮鬥的歷史，戰績輝煌，讓他對林佳瑋沒有一點懷疑，大家一起把林佳瑋和改革信念，為勞工爭取權益的希望送進立法院。