賴清德：感於蔡總統誠意 也從許多民眾期待中看到責任

2019-11-17 09:51 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱台北即時報導



2020蔡英文總統連任辦公室今舉行「副總統參選人公布」記者會，確定由蔡總統搭檔行政院前院長賴清德競選連任，定調為「英德配」，蔡英文與賴清德今天穿著連任外套共同出現，兩人都神采奕奕。為何點頭答應副手位置，賴清德今給出解答，原來是有感於蔡英文總統誠意，也從許多民眾期待中，看到自己責任。

賴清德致詞時表示，感謝蔡英文總統的肯定委與重任，民進黨從黨外到創黨，在野到執政，三十多年來跟民眾一起艱辛打造民主奇蹟，這在香港反送中運動中顯得彌足珍貴，面對中國步步進逼以及香港警訊，這場在關鍵選戰當中，首要之務就是團結守護台灣，只要台灣贏了就沒有輸家。

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對於接受英德配原因，賴清德則說，是有感於蔡英文總統誠意，也從許多民眾期待中看到自己責任，因此接受蔡英文邀請擔任副手接受邀請，希望在最黑暗的時候團結守護台灣，也會竭盡所能完成選舉總目標「總統勝選、國會過半」，讓蔡英文總統更有力量捍衛主權維護民主，在未來施政可以持續推動各項改革，因應全球氣候變遷、能源轉型、新時代產業升級、人口危機以及其他國內外各種挑戰。

賴清德說，這些挑戰全黨同志都有責任面對，民進黨要革新，執政要加倍回應人民期待，成為更能被期待託付的政黨，帶領台灣走向世界，而他20幾年前有幸追隨民主前輩投身民主改革，追求台灣自主人民幸福的理想，台灣人民給他的每一分力量，都是來自對台灣的支持，今日台灣有需要，因此他要成就台灣大我、奉獻心力，但自己的理想不變價值不滅。