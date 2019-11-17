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快訊／「英德配」定案！ 蔡英文感謝賴清德曾同甘共苦

為何志玲姊姊選它？ 台灣最老日式警署藏風水大祕密

蔡賴配成型 陳建仁出任競總總幹事

2019-11-17 09:43攝影中心 記者陳正興／即時報導

千呼萬喚，民進黨總統參選人蔡英文上午在競選總部公布副手人選，由行政院前院長賴清德擔任，副總統陳建仁出任全國競選總部總幹事，三人與主席卓榮泰喊出台灣要贏的口號，展現團結氣勢。

民進黨總統參選人蔡英文（右）上午宣布副手由行政院前院長賴清德（左）出任。記者陳正...
民進黨總統參選人蔡英文（右）上午宣布副手由行政院前院長賴清德（左）出任。記者陳正興／攝影
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民進黨總統參選人蔡英文（右）上午宣布副手由行政院前院長賴清德（左）出任。記者陳正...
民進黨總統參選人蔡英文（右）上午宣布副手由行政院前院長賴清德（左）出任。記者陳正興／攝影
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民進黨總統參選人蔡英文（右）上午宣布副手由行政院前院長賴清德（左）出任。記者陳正...
民進黨總統參選人蔡英文（右）上午宣布副手由行政院前院長賴清德（左）出任。記者陳正興／攝影
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民進黨總統參選人蔡英文（右二）上午宣布副手由行政院前院長賴清德（左二）出任，副總...
民進黨總統參選人蔡英文（右二）上午宣布副手由行政院前院長賴清德（左二）出任，副總統陳建仁（右一）擔任全國競選總幹事，左一為民進黨主席卓榮泰。記者陳正興／攝影
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民進黨總統參選人蔡英文（右）上午宣布副手由行政院前院長賴清德（左）出任。記者陳正...
民進黨總統參選人蔡英文（右）上午宣布副手由行政院前院長賴清德（左）出任。記者陳正興／攝影
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民進黨總統參選人蔡英文（右）上午宣布副手由行政院前院長賴清德（左）出任。記者陳正興／攝影
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民進黨總統參選人蔡英文（右）上午宣布副手由行政院前院長賴清德（左）出任。記者陳正興／攝影
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