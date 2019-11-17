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韓國瑜談國民黨未來：改革尚未成功、我們仍需努力

2019-11-17 00:40聯合報 記者蔡佩芳／即時報導

國民黨提名總統參選人韓國瑜表示，改革是唯一的方向，如果不與民心民意同行，一定被人民唾棄，國民黨未來必須改革成為一個與民心民意同在的政黨。

韓國瑜在臉書貼文，標題「改革尚未成功、我們仍需努力」

韓國瑜表示，他十分明白這份不分區名單距離民意有一段長遠落差，距離期待的年輕化與多元化也是不盡如人意。

他在此再次重申，改革是唯一的方向，無論國民黨還是咱台灣，如果不接受改革都是死路一條，無論執政黨還是在野黨，如果不與民心民意同行一定被人民唾棄，因此，國民黨未來必須改革成為一個與民心民意同在的政黨。

韓國瑜說，然而，改革正是如此，永遠來路漫長、去路迢迢，在這個危急存亡之際，我呼籲所有的國民黨支持者更應該團結力量、一心一德，集中選票支持國民黨，讓國民黨在明年總統與立委選舉可以勝選與過半，唯有如此，我們才有機會繼續這條改革黨務與國家的道路，讓黨政與國政能在可見的將來一路雙贏、各自美好。

韓國瑜表示，「朋友們，改革尚未成功、我們仍須努力！」

國民黨提名總統參選人韓國瑜在臉書貼文，國民黨的改革尚未成功的，仍需努力。圖片翻攝...
國民黨提名總統參選人韓國瑜在臉書貼文，國民黨的改革尚未成功的，仍需努力。圖片翻攝韓國瑜臉書
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