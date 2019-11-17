與侯同場不同台 韓國瑜：漢子、禿子、燕子感情經得起考驗

相關新聞
高雄競總成立逾10萬人為蔡英文加油 賴清德卻一臉嚴肅2019-11-16 19:17
蔡賴攜手將氣氛帶向最高潮 蔡英文：贏了高雄全台就贏2019-11-16 19:22
被20年前學生質疑 孫大千：曾教他媒體不能成為政治打手2019-11-16 19:39
禿子韓國瑜、漢子侯友宜明同場 錯開1小時不同框引揣測2019-11-16 23:24
蔡英文臉書狂酸韓國瑜 「有就是有沒有就是沒有」2019-11-16 22:10
「民進黨愛錢愛權愛自己」 韓國瑜：台灣看不到希望和未來2019-11-16 18:42
韓國瑜談國民黨未來：改革尚未成功、我們仍需努力2019-11-17 00:40
影／高雄競總成立蔡賴合體造勢 蔡英文：台灣要贏從高雄開始2019-11-16 20:54
影／大酸蔡英文政績 韓國瑜：外交經濟教育一塌糊塗2019-11-16 20:52
影／蘇貞昌台南站台 籲票別投想統一的人不然會像香港2019-11-16 20:10
大選攸關台灣未來 韓國瑜：若3年半過得辛苦票投韓國瑜2019-11-16 20:08
影／「天命所賜」 謝龍介：只有韓國瑜能推翻暴政2019-11-16 19:41
高雄為小英站台 賴清德：中國打壓台灣讓美國都看不下去2019-11-16 18:47
陳菊：蔡英文現在民調穩定 重要的是選票要投出來2019-11-16 18:44
蔡英文高雄競總造勢湧10萬人 蘇貞昌數政績催政黨票2019-11-16 18:36
高雄競總成立 陳其邁為首長敗選道歉籲大選挺蔡英文2019-11-16 17:24
蔡賴首次高雄大造勢 現場已超過六萬人2019-11-16 17:03
韓國瑜與黃志雄共推體育政策 朱木炎、林義傑出席力挺2019-11-16 16:59
影／港警衝校園逮學生 賴清德：選票護台灣主權與學運2019-11-16 16:46
蔡英文、韓國瑜24日南投強碰 超級星期天拚人氣2019-11-16 16:38
選戰起跑 韓國瑜周一上午由111位青年陪同登記參選2019-11-16 16:25
蔡英文出席全國禱告會 50多名牧師按手禱告2019-11-16 15:30
返新北議會 韓國瑜：在外飽受毒打，回師門求助2019-11-16 14:54
副手人選確定！ 蔡賴配明天上午九點宣布2019-11-16 14:37
賴清德：香港50年不變？22年就變 用選票護台灣主權2019-11-16 14:10
網路宣傳不如對手 韓國瑜：越共遇美軍 只能鑽地洞打2019-11-16 13:28
蔡賴配最快明宣布 最強組合將分進合擊輔選2019-11-16 13:26
小英高雄總部下午成立 五萬椅子迎民眾見證蔡賴同框2019-11-16 13:15
不賣芒果乾？ 林飛帆喊話：不會讓這場選舉變最後一場2019-11-16 12:46
「蔡賴配」箭在弦上 最快明天正式宣布2019-11-16 12:32
蔡辦指蔡英文房產上網查就有 孫大千諷不敢公布2019-11-16 12:31
韓陣營再要求公布土地交易 蔡英文：無效質疑可不必2019-11-16 11:50
2024再選總統？郭台銘：先過2020再說2019-11-16 11:18
柯文哲：蔡英文是有錢人家小孩、韓國瑜娶到好太太2019-11-16 11:04
蔡、賴土城輔選未同台 蘇貞昌：快了2019-11-16 10:42
韓國瑜房產風波 柯文哲：合法買屋賺錢有什麼好批評2019-11-16 10:27
蔡英文副手何時出爐？ 蘇貞昌：我想這個時間就快了2019-11-16 09:04
獨 ／0到6歲國家幫忙養 韓國瑜推「六六六」托育政策2019-11-16 06:58
今高雄同台 蔡賴配可望明宣布2019-11-16 00:41
熱門文章
若靠韓粉立委選舉才能過半 謝龍介考慮退出不分區名單2019-11-16 10:35
張顯耀落馬！國民黨史首次不分區立委提名人被否決2019-11-16 12:07
吳怡農上「館長」直播 批有些步兵根本連彈匣都沒換過2019-11-16 10:09
蔡賴首次高雄大造勢 現場已超過六萬人2019-11-16 17:03
韓國瑜房產風波 柯文哲：合法買屋賺錢有什麼好批評2019-11-16 10:27
營區驚傳命案！陸軍關指部少校在寢室暴斃2019-11-16 18:28
吳敦義發言展現爭立院龍頭企圖 連勝文：我滑手機沒在聽2019-11-16 11:46
密會財團？ 柯文哲：蔡英文不知把蔡衍明叫到官邸幾次2019-11-16 13:29
超奇怪！這兩人不同意票超過同意票 還是被藍提名不分區2019-11-16 17:16
獨 ／0到6歲國家幫忙養 韓國瑜推「六六六」托育政策2019-11-16 06:58
陳水扁列不分區立委？柯文哲：2016年就要處理掉了2019-11-16 11:33
邱毅出線下線 台師大教授：凸顯國民黨中央進退失據2019-11-16 09:10
【即時短評】藍陷不分區風暴 綠仍未得分 全因這三爭議2019-11-16 02:12
農業政策再撒幣？陳吉仲宣布明年青農貸款5年免息2019-11-16 11:56
高雄競總成立逾10萬人為蔡英文加油 賴清德卻一臉嚴肅2019-11-16 19:17
陸軍關指部少校寢室猝死 妻傷心：他最近說胸悶胸痛2019-11-16 21:33
被20年前學生質疑 孫大千：曾教他媒體不能成為政治打手2019-11-16 19:39
小英高雄總部下午成立 五萬椅子迎民眾見證蔡賴同框2019-11-16 13:15
副手人選確定！ 蔡賴配明天上午九點宣布2019-11-16 14:37
蔡英文、韓國瑜24日南投強碰 超級星期天拚人氣2019-11-16 16:38
柯文哲：蔡英文是有錢人家小孩、韓國瑜娶到好太太2019-11-16 11:04
張顯耀不分區提名遭否決 可由吳敦義擇一遞補2019-11-16 13:42
國民黨不分區名單確定 韓國瑜：跟一般民眾期待有落差2019-11-16 16:12
民主聖地麻豆成立總部 李武龍下跪由父親披彩帶2019-11-16 14:39
高雄競總成立 陳其邁為首長敗選道歉籲大選挺蔡英文2019-11-16 17:24
林國慶稱逼出「300萬」陳明文路口拜票 陳陣營：每天做2019-11-16 19:23
返新北議會 韓國瑜：在外飽受毒打，回師門求助2019-11-16 14:54
與宋楚瑜見面談什麼？柯文哲：宋有不得不選的理由2019-11-16 11:53
郭台銘土城陪掃街 發生自稱金門立委參選人鬧場2019-11-16 10:55
未出席自我介紹犯眾怒？ 張顯耀：沒被通知出席2019-11-16 12:30
王丹：對民進黨選情 越來越有危機感2019-11-16 23:08
吳敦義綁架謝龍介？蔡淑惠嘆「為何當初沒聽基層意見」2019-11-16 12:48
蘇嘉全：軍公教年金不改革就會倒 國家財政會崩潰2019-11-16 13:55
蔡賴攜手將氣氛帶向最高潮 蔡英文：贏了高雄全台就贏2019-11-16 19:22
柯文哲評不分區名單 國民黨又老又紅、民進黨派系決定2019-11-16 10:06
黨政軍退出媒體？民進黨「海派指定席」主播入榜惹議2019-11-16 00:47
不滿吳斯懷列不分區 詹江村揚言參選立委2019-11-16 18:28
影／吳敦義向郝龍斌握手致意 呼籲團結一致2019-11-16 09:41
新戀情後台南輔選 「學姐」黃瀞瑩見熱情粉絲心情好2019-11-16 19:15
二度站台吳琪銘 蔡英文：不怕困難 一定改革2019-11-16 11:20
留言