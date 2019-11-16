王丹：對民進黨選情 越來越有危機感
2019-11-16 23:08
聯合報 記者林河名
／台北即時報導
「不管民調如何，我對於民進黨的選情，越來越有危機感。」中國大陸民運人士王丹今天在臉書貼文，表達對民進黨選情的憂慮。
王丹表示，最近問了一些台灣人，發現50歲以上的大多數都鐵了心要投給國民黨，「50歲以上選民的總數量應當是超過30歲以下的選民的，這就是我的危機感的根據」，「大家不要忘了，台灣傳統上其實就是藍大於綠的」。
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王丹認為，年輕人不可能說服自己的父母，「要保住台灣，只有一條路了：那就是壯大同溫層」。
他說，「每一張支持蔡英文的選票都要出來，否則台灣就完了。真是一點也大意不得。」「我再強調一遍：事關台灣和自己的未來，台灣的年輕世代，這次選舉，一定要每一張票都出來。」
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