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影／綠營大咖接連南下輔選 洪秀柱：難不成選情告急？

2019-11-16 21:31聯合報 記者周宗禎／即時報導

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等民進黨要角接連到台南為王定宇站台， 要大家不要投給支持統一的國民黨，要把票投給民進黨與綠營參選人，才能守護台灣的主權，不然台灣會變得跟香港一樣。

與王定宇角逐立委的國民黨前主席洪秀柱，對綠營大咖頻頻南下，不斷指控國民黨「要統一」很不以為然；她質疑蔡政府施政無方、民生凋敝，選前又到處撒錢，呼籲對手不要只會喊口號，抹黑別人。

洪秀柱表示，蔡英文等民進黨重要人士可跑的行程那麼多，卻一再來台南，從美好的角度去看，是他們很重視台南，但也給人選情不如預期的印象，這對藍營也許會是好消息。

洪秀柱質疑民進黨拿不出人民有感的政績，為了選舉拿出一堆真假難辨的數字，猛喊口號恐嚇國人，口號不能當飯吃，拿不出實績給人民比較，施政無方經不起檢驗；她也虧蔡、蘇等綠營大咖接連來台南造勢，「難不成選情告急？」

支持者自製粽子香包，送給洪秀柱祝她高票當選。記者周宗禎/攝影
支持者自製粽子香包，送給洪秀柱祝她高票當選。記者周宗禎/攝影
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