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影／高雄競總成立蔡賴合體造勢 蔡:台灣要贏從高雄開始

2019-11-16 20:54聯合報 記者陳聖文 黃純益 陳世忠 陳慧文／高雄即時報導

超過10萬民眾今天湧進蔡英文高雄競選總部成立大會，現場凍蒜聲不絕於耳，蔡英文在行政院長蘇貞昌陪同下大進場，民眾打開手機的燈光夾道歡迎她，讓她走了約10分鐘才上到舞台。

蔡英文台上大酸對手國民黨總統參選人韓國瑜的競選口號，光喊發大財，不會讓大家發財；「我們沒有要征服宇宙」，台灣人只想用自己的力量守護主權、捍衛民主。此話一出，也讓現場情緒為之激昂。

蔡英文話鋒一轉，提到國民黨的不分區名單，有人支持港警把民眾打的頭破血流，也有敵我不分到對岸去聽訓的退休將軍，「讓大家很煩惱」，蔡英文提出方法只有一個，明年1月11日支持蔡英文，支持民進黨，讓民進黨總統勝選、國會過半。她並順勢向支持者喊話，台灣要贏、從高雄開始，且高雄一定要大贏。

民進黨總統參選人蔡英文（右）與賴清德（左）在高雄舉辦大造勢，現場湧入十萬人場面熱...
民進黨總統參選人蔡英文（右）與賴清德（左）在高雄舉辦大造勢，現場湧入十萬人場面熱烈。記者劉學聖／攝影
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