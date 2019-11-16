影／蘇貞昌台南站台 籲票別投想統一的人不然會像香港

2019-11-16 20:10 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ／即時報導



行政院長蘇貞昌今天為台南市參選連任立委王定宇站台，聲嘶力竭呼籲大家不要投票給支持統一的人與國民黨，不然就會像香港那樣，警察朝人胸口開槍，有人被警追莫名其妙墜樓。要支持執政後經濟高度成長、照顧幼兒年輕人老人所有國民國庫又能盈餘的蔡政府、民進黨。

蘇貞昌參加王定宇與總統蔡英文歸仁聯合競選總部成立大會時，激動表示「我們從戒嚴拚到能選總統，現在絕不能把票投主張統一的人，要用選票護主權。

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蘇貞昌表示，當初他們從沒有黨的黨外拚到有政黨，從戒嚴拚到能選總統。現在人民可以投票當總統的主人了，如果大家反而投給主張統一的人，「那不是在當傻瓜嗎」。

蘇貞昌表示，香港今天會這麼悽慘，就是因為沒有主權。全世界都在看台灣選的舉，要看選民是否認同民進黨路線，用手中的選票來守護台灣主權。

蘇貞昌還除細數民進黨執政以來不但大減稅、各種補助上路、財政更開源節流，總預算22年來首度平衡，花更少錢、照顧百姓更多。