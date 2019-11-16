蔡英文高雄競選總部現場10萬人 蘇貞昌數政績催政黨票

2019-11-16 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



總統蔡英文競選連任，今天在高雄市率先成立六都第一個競選總部，主辦單位在傍晚5點半宣布現場人數到達10萬人。行政院長蘇貞昌帶著民眾呼喊，「有政府、會做事」，細數蔡英文政績，一定要票投小英，並催立委及政黨選票，完全執政才能做好事。

「電火球」蘇貞昌積極照亮小英的連任之路，現場砲火全開，他表示，今天從台灣頭到台灣尾，早上在新北市、桃園、台南，現在又到高雄向大家請安，這樣有誠意、有夠努力吧。民眾看到政黨爛、看到黑黑臭臭，就會說「啊現在是沒政府了嗎？」過去國民黨執政太差，馬英九倒了換小英做總統，國民黨現在說蔡政府做不好，請問各位是真的嗎？他要證明給大家看。

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蘇貞昌細數蔡總統的不簡單之處，嚴防非洲豬瘟進到台灣，他上任行政院長第一天就到機場海關，要求嚴格把關，從中國來的行李百分之百檢查。現在韓國、北韓、香港、越南都淪陷了，只剩下台灣還守著還很安全，保護了產業。

「這就是有政府，會做事。」蘇貞昌再提到中美貿易大戰，台灣夾在中間，要非常小心。上個星期聯合國發表中美貿易大戰最大的獲益者，就是台灣，台灣經濟一直起來，台商也回台，外資都加碼投資台灣，亞洲四小龍又變成第一，這些都是蔡總統領導有方。

蘇貞昌說，蔡政府把經濟拚好了，接著又減稅然後又一直補助。馬英九做八年，連年赤字。蔡政府明年的預算已經編好送到立法院，明年是22年來頭一次收入支出打平。所以請大家讓小英繼續做，票投蔡英文。但是蔡總統如果當選，立法院沒有過半的話還是很難，所以立委和政黨選票都請投給民進黨籍。