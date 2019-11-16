選戰起跑 韓國瑜周一上午由111位青年陪同登記參選
2019-11-16 16:25
聯合報 記者周志豪
／台北即時報導
2020總統大選下周一（18日）至周五（22日）正式受理登記，國民黨總統參選人韓國瑜與副手張善政，確定將於周一登記首日上午11時30分，在立委許淑華和111位青年陪同下，前往中選會正式登記參選，宣示選戰起跑。
知情人士表示，111位青年將由競選總部發言人何庭歡、國政顧問團發言人黃曼昕、黨青年部主任蕭敬嚴、青年團總團長田方倫、全國青工會總會長林杏兒等人領軍，穿著白衣套黑畢魯T恤，凸顯韓國瑜爭取年輕選票、反擊黑韓決心。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
據了解，原本韓國瑜規劃周一上午登記時間要早一點，但因親民黨政府總統參選人宋楚瑜與余湘將於當天上午11時搶頭香前往中選會登記參選，為了與宋等人錯開，才將登記時間後延。
留言