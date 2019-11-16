林宜瑾選立委成立「親子同遊競選總部」 林智堅陪開箱

2019-11-16 14:01 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ／即時報導



民進黨台南市立委參選人林宜瑾成立競選總部，下午請來新竹市長林智堅一同「開箱」，林宜瑾總部與一般總部大不同，打造得像幼兒園，內部還設置閱讀區與球池等遊樂設施，讓親子可以玩耍。

林宜瑾總部設在永康區文化路20號，強調是「全台最溫馨競選總部」，下午請來林智堅一同「開箱」，現場10多名小朋友跑來跑去，開心玩耍，非常熱鬧。

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林宜瑾總部配合林宜瑾提出友善親子、照顧幼兒的政策規畫，用空間設計表達落實親子政策的決心。

林宜瑾表示，這次特別邀請台灣最年輕的市長林智堅南下參與，一同見證林宜瑾競選總部呈現的未來幸福願景。

林智堅稱讚林宜瑾不僅用心推動永康各項建設，也關心在地文化與親子生活，他也強調小英政府正推動更完善的幼兒政策，呼籲鄉親支持在地服務20多年、曾任賴清德助理的林宜瑾，永康這關鍵一票一定要投給林宜瑾。他也送給林宜瑾橘子，祝宜瑾的選戰結果「大吉大利」。

林宜瑾說，一般總部都有泡茶的桌子和大量的旗幟海報，她希望打一場不一樣的選戰，用空間設計表達落實親子政策的想法。

邀請林智堅一同開箱，是因林智堅是最重視親子婦幼政策的市長，而「這也是我的政見主軸」，所以特別邀請他來陪同開箱見證。未來進入國會一定繼續推動親子政策，「讓年輕的父母生得起、也養得起」。

林宜瑾表示，這裡原本是樣品屋，特別邀請青年室內設計師來做總部的設計，除了傳統選戰的要素，也將這次選戰的主軸，透過年輕人的創意在總部中呈現。

親子遊戲區中最受小孩歡迎的是就是球池，林宜瑾表示，總部附近的鄰居常會帶小孩來玩，可能是爺爺帶孫女，或媽媽帶小孩，在大人看棒球、討論政論節目的時候，小孩也可以在球池開心地玩耍。而這也是我所希望的，就是營造一個可以讓大家都可以自由活動的空間。