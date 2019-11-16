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蘇嘉全：軍公教年金不改革就會倒 國家財政會崩潰

2019-11-16 13:55聯合報 記者余采瀅／台中即時報導

台中市第三選區尋求連任的立委洪慈庸與總統蔡英文潭子競選總部今天舉辦進駐茶會，立法院長蘇嘉全到場助講時，肯定洪慈庸在立法院的質詢，不僅官員很尊重，也被公督盟評鑑為優秀立委。蘇嘉全也全力為蔡英文總統拉票，他說，「蔡英文當選總統後，推動過去很多總統不敢改革的事，蔡英文堅持改革，因為若不改革，台灣會滅亡。」

蘇嘉全表示，雖然現在軍公教很多人感到委屈，因為收入打折了，但如果軍公教年金不改革就會倒，年金倒了後，以後會領得更少；現在少領一些，但可以讓年金制度更健全。年金改革推動至今，軍公教年金已經有盈餘，沒有破產危機，對軍公教人員也有保障。

蘇嘉全說，軍公教年金如果不改革，國家財政就會崩潰，必須拿台灣人的納稅錢補這個洞，到時沒錢，地方建設無法推動，整個國家就沒競爭力。蔡英文推動的事都有前瞻性，眼光也很遠，她做了很多改革，都是為了台灣，為了讓台灣在世界有競爭力，顧台灣不要被中國欺負。

立法院長蘇嘉全全力為蔡英文總統拉票，他說，蔡英文當選總統後，推動過去很多總統不敢...
立法院長蘇嘉全全力為蔡英文總統拉票，他說，蔡英文當選總統後，推動過去很多總統不敢改革的事，蔡英文堅持改革，因為若不改革，台灣會滅亡。記者余采瀅／攝影
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立法院長蘇嘉全今天到台中潭子為立委洪慈庸站台，蘇嘉全肯定洪慈庸在立法院的質詢，不...
立法院長蘇嘉全今天到台中潭子為立委洪慈庸站台，蘇嘉全肯定洪慈庸在立法院的質詢，不僅官員很尊重，也被公督盟評鑑為優秀立委。記者余采瀅／攝影
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軍公教蔡英文蘇嘉全

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