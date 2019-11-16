影／馬英九來台中輔選竟遭畫花臉 馬燦笑：很棒啊

2019-11-16 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ／台中即時報導



前總統馬英九今早到台中市替立委參選人江啟臣輔選，第一站到新社區中和國小參加三校聯合運動會，並與小朋友一起玩趣味競賽，猜輸拳者須被畫臉，過程中馬英九的臉被多名小朋友以彩色筆「塗鴉」，尤其額頭畫滿紅色與藍色顏料，相當逗趣。問及被畫成花臉感覺如何？馬燦笑說，「很棒啊！」並直言小朋友很可愛，不想離開。

馬英九在台上致詞一開口就說，這個地方真的有夠偏僻，他早上6點20分就出門了，花了3個小時才到，但到了中和國小，他就被山區的美深深吸引住，尤其看到國小生就能演出歌仔戲，還出國到舊金山表演，相當不簡單。

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運動會場，馬建議學童，從現在開始可以選擇一、兩種運動，陪伴自己一生，因為運動可以讓人健全體魄、心情開朗，國外曾有實驗研究，運動會使人變聰明，他希望學校老師帶頭，陪著學生一起運動。

馬英九與江啟臣一起參與學童的趣味競賽，猜輸拳者需被畫臉，小朋友闖關到前總統面前緊張又興奮，有人猜拳贏了興奮大叫，開心拿起紅色彩色筆在馬臉上「塗鴉」，連江啟臣也與馬猜拳PK，江猜贏了在馬額頭上作畫，場面相當逗趣。