影／韓國瑜參訪莊敬高職電競隊 大讚台生頭腦與創意好

2019-11-16 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜今天上午到莊敬高職參訪電競產業班，韓國瑜致詞時表示，電競產業未來一定要發展，也肯定莊敬高職在電競產業上的人才培養訓練，但似乎因行程緊湊，略顯疲憊，也不小心口誤將莊敬高職說成莊敬高中。

韓國瑜抵達時，由新北市主委李乾龍、新北市第十一選區立委參選人羅明才與校長林淑貴陪同，先到舞台前觀賞韓國熱舞表演，再到寵物美容科看學生用狗模型練習美容，韓國瑜看到模型第一眼還以為是真狗，摸了一下說「跟真的一樣」，並為現場學生加油打氣，接著由老師講解電競產業班，從選手打比賽、電競主播看著遊戲畫面講解、韓國瑜都仔細聽，最後還與羅明才體驗如何玩線上遊戲，開始前韓國瑜說自己老了都不懂，還問羅明才會不會玩。

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韓國瑜致詞時表示，電競產業非常巨大，他在高雄也大力推展，高雄的大學、高職都有相關科系，今天到莊敬高中（高職），來看全世界的冠軍隊、六都的冠軍隊，感覺非常棒，電競產業未來一定要發展，根據2018年統計資料，全世界的電競產業市場1300億元美金，相等於4兆台幣，2019年會繼續成長，有可能到5兆台幣，在軟體、硬體、競賽、人才培訓，莊敬高中（高職）電競產業非常優秀，訓練非常紮實。

韓國瑜認為，台灣青少年的頭腦與創意在全亞洲第一沒有問題，校長剛剛跟他說上次比賽第二名，南韓是第一名，他覺得不服氣，台灣電競未來一定可以全亞洲第一甚至全世界第一，希望將來羅明才與林淑貴，一個是國家制定政策大力支持，另一個紮實培養人才，要特別重視電競人才培養與企業。