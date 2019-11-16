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張顯耀落馬！國民黨史首次不分區立委提名人被否決

影／體驗電競 韓國瑜期許台灣電競成全球第一

2019-11-16 12:08攝影中心 記者季相儒／台北即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜今天回防新北，上午前往新店莊敬高職參訪，並在電競產業班教室戴上耳機試玩。韓國瑜體驗電競後表示，電競產業一定要發展，去年全世界電競產業就有將近四兆台幣的市場，對於台灣電競產業非常有信心，將來一定可以把台灣電競發展成為全亞洲第一、全世界第一的水準。

國民黨總統參選人韓國瑜今天回防新北，上午前往新店莊敬高職參訪，並在電競產業班教室...
國民黨總統參選人韓國瑜今天回防新北，上午前往新店莊敬高職參訪，並在電競產業班教室戴上耳機試玩。記者季相儒／攝影
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韓國瑜新北國民黨2020選舉電競

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