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柯文哲：蔡英文是有錢人家小孩、韓國瑜娶到好太太

2019-11-16 11:04聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

對庶民之議題，台北市長柯文哲今天在宜蘭表示，他覺得這個社會不用刻意去裝什麼庶民，不需要。

柯文哲說，像他跟妻子陳佩琪都當醫生，當了20幾年，有一定的收入，不是非常有錢，不會裝到自己是窮人。

柯文哲說，像蔡英文本來就是有錢人家的小孩子，韓國瑜是娶到好太太，娘家本來就有錢，也不會是窮人，很多事情，自然就好。

台北市長柯文哲今天在宜蘭表示，他覺得這個社會不用刻意去裝什麼庶民，不需要。記者羅...
台北市長柯文哲今天在宜蘭表示，他覺得這個社會不用刻意去裝什麼庶民，不需要。記者羅建旺／攝影
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