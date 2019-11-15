親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
各黨布局拚立委
總統大選觀測站
宋楚瑜五度參選
政治
軍事
綜合
德國轉型正義

示威者汽油彈阻路 港交通大動脈「吐露港公路」中斷

魔警彷彿歷史重演？受難的香港人與「赤納粹」

無法以民進黨登記參選 蘇震清：不等於用無黨籍！

2019-11-15 22:50聯合報 記者江國豪／屏東縣即時報導

屏東縣第二選區原本由立法委員莊瑞雄角逐連任，但因莊被列入民進黨不分區名單第十名，該選區轉由立委蘇震清參選。不過，因蘇未獲民進黨提名、徵召，僅能「報備參選」，因此選舉公報上政黨推薦欄將註記為「無」，屏東縣黨部主委許展為說，蘇震清僅能以「無黨籍」參選。蘇對此反駁，並強調他沒有政黨推薦，但在地方還是用民進黨參選，這跟無黨籍不一樣！

許展維表示，因黨中央決定屏東二選區不提名、不徵召參選人，即使民進黨員有意角逐，因拿不到「政黨推薦書」，僅能以無黨籍登記，蘇震清僅能以「無黨籍」參選。

對此，蘇震清強調，沒有政黨推薦書，仍是以民進黨參選，差別在於選舉公報上的推薦政黨會寫「無」，這不代表他在基層用「無黨」選，這完全不一樣。蘇說，屆時黨中央會請各縣市黨部到中常會報告，說明各縣市選情、候選人狀況，中常會就會通過決議，屏東輔選一選區鍾佳濱、二選區蘇震清。

地方人士表示，許展維、蘇震清兩人說法都沒有錯，但選舉公報既無政黨推薦，選票上自然也印無黨籍。而按蘇的邏輯解釋的話，若民進黨前立委鄭朝明下定決心投入參選，具有黨籍在手，也可以說自己是以民進黨參選。他認為蘇現階段是強調自己的正統。

蘇震清強調，他沒有政黨推薦，但在地方還是用民進黨參選，這跟無黨籍不一樣。圖／本報...
蘇震清強調，他沒有政黨推薦，但在地方還是用民進黨參選，這跟無黨籍不一樣。圖／本報資料照片
分享
蘇震清強調，他沒有政黨推薦，但在地方還是用民進黨參選，這跟無黨籍不一樣。圖／本報...
蘇震清強調，他沒有政黨推薦，但在地方還是用民進黨參選，這跟無黨籍不一樣。圖／本報資料照片
分享

民進黨蘇震清屏東縣

相關新聞

柯文哲管控失敗？陳佩琪臉書發長文暗酸綠派系分贓

2019-11-15 19:32

郭台銘布局拚下屆總統大選？郭辦：2024什麼都有可能

2019-11-15 11:04

扁爆料：小英當年不續任陸委會主委 竟是因為他

2019-11-15 20:47

扁看蔡英文一年來的「變」：逐漸展現領導力的自信表現

2019-11-15 18:54

林濁水：呂秀蓮愛放怪炮 其怪不輸韓國瑜

2019-11-15 16:43

陳致中透露賴清德私下談「副手」 平反扁案態度不變

2019-11-15 16:36

首部中高齡就業專法三讀 年齡歧視最高罰150萬

2019-11-15 12:42

影／陸配支持者要求進入國民黨不分區安全名單

2019-11-15 11:55

法學講座談陳同佳案 馬英九再批蔡政府選舉算計在前

2019-11-15 11:37

民進黨一路坐大？沈富雄：吳敦義裸退才能改造國民黨

2019-11-15 10:56

台商回流投資大爆發 介文汲：蔡英文吹牛毫不臉紅

2019-11-15 08:15

美報告：香港情勢告訴台灣 「一國兩制」為空泛承諾

2019-11-15 06:06

「歡樂無法黨」創黨 黨員115人

2019-11-15 00:19

防九合一之亂重演 明年投開票所增1340個

2019-11-15 00:04

蔣萬安向香港學生致敬 黃智賢：原來他支持恐怖分子？

2019-11-14 21:57

名列第10 莊瑞雄：接受進入不分區

2019-11-14 20:45

把關跨國婚媒經營品質 內政部增列防堵條款

2019-11-14 17:32

藍不分區名單成退休名單？ 侯友宜：應給年輕人機會

2019-11-14 16:01

替國家省30元廢票活動 柯文哲：馬路評論家給的意見

2019-11-14 11:45

跑出眼袋不悔 楊瓊瓔：完成市長交付階段任務就請辭

2019-11-14 10:11

影／侯友宜：警察不是政治鬥爭工具

2019-11-13 13:06

【即時短評】「主席報恩，席次下修」的國民黨不分區

2019-11-13 12:07

沈富雄：台灣的敵人不在對岸 而是欠缺像樣領導人

2019-11-12 13:02

2015年介入韓國瑜豪宅案？北市府：是消費爭議協調

2019-11-11 14:32

豪宅案不再隨綠營起舞 韓競辦：如有不法歡迎舉發

2019-11-11 12:48

談列不分區 吳敦義：人民栽培我 我應好好報答

2019-11-11 10:35

影/郭辦否認郭宋配 朱立倫：歡迎郭董為國民黨助選

2019-11-10 13:52

郭柯合體站台共同子弟兵李縉穎 支持者頻歪樓郭選總統

2019-11-09 13:05

韓國瑜民調上升？蘇貞昌：韓言行讓人民越看越頭大

2019-11-09 12:04

韓國瑜副手人選將出爐 朱立倫：大家放心，一定加分

2019-11-09 10:13

親民黨、民眾黨雙推薦「郭宋配」？民眾黨：樂觀其成

2019-11-09 10:04

影／韓國瑜「長照 醫師 護理 藥師 醫檢 公衛後援會」

2019-11-08 18:08

影／扯入韓國瑜豪宅案 曾銘宗:顧立雄已澄清 相信他吧

2019-11-08 17:04

韓國瑜逆轉機會在那裡 他說韓必須做到這三件事

2019-11-06 11:14

唐鳳「數位對話」合體吳怡農 稱非為輔選

2019-11-05 12:55

大選倒數兩個月 蔡韓空戰尬聲量

2019-11-03 11:21

選情加溫！ 徐立信點名林昶佐 提這2問題質疑

2019-11-02 12:32

竹市立委參選人鄭正鈐推庶民財經 關注牛奶價格太貴

2019-11-01 14:17

批民進黨選舉炒作 周錫緯籲：蔡英文應支持中華民國

2019-11-01 13:03
看更多

熱門文章

國民黨不分區再改 吳敦義14、曾銘宗第一

2019-11-15 13:48

國民黨最新不分區完整名單出爐 曾銘宗第一、張顯耀入榜

2019-11-15 15:20

韓國瑜至少六地置產 孫大千：「老大哥」提供媒體爆料

2019-11-15 10:10

公開韓國瑜台、加六處房產交易資訊 韓辦：蔡英文應同樣標準檢視

2019-11-15 10:35

臨時中常會開會前夕 邱毅聲明退出不分區

2019-11-15 12:40

靠韓粉衝票？謝龍介不分區立委排序成吳敦義保護棒次

2019-11-15 16:28

吳敦義自退排14名？羅智強：國民黨可打贏這場選戰

2019-11-15 10:11

完整名單／誰最優！？看國民黨、民進黨、時代力量不分區立委提名

2019-11-15 15:30

一本30萬！公部門月曆竟秒殺 背後故事很多

2019-11-15 08:00

台商回流投資大爆發 介文汲：蔡英文吹牛毫不臉紅

2019-11-15 08:15

影／國民黨不分區名單吳敦義成眾矢之的 洪秀柱：主席難為

2019-11-15 13:05

美報告：香港情勢告訴台灣 「一國兩制」為空泛承諾

2019-11-15 06:06

國民黨不分區立委提名恐生變 吳斯懷：不忮不求

2019-11-15 13:10

韓國瑜房產公開 黃光芹提八點：再問海外有沒保單？

2019-11-15 11:54

國民黨最新不分區出爐 游淑慧：大悲無言、不捨韓國瑜

2019-11-15 16:49

扁爆料：小英當年不續任陸委會主委 竟是因為他

2019-11-15 20:47

少了邱毅 藍不分區年輕人、新住民名單往前

2019-11-15 14:18

國民黨不分區提名引發反彈 郝龍斌開槍：吳敦義應退出

2019-11-15 14:28

影／不分區名單惹火基層！屏東百名國民黨員衝進縣黨部

2019-11-15 12:30

陳致中透露賴清德私下談「副手」 平反扁案態度不變

2019-11-15 16:36

【即時短評】選民會讓「安全名單」不安全？

2019-11-15 01:15

只拚15名不夠 謝龍介在國民黨不分區名次實質第16名

2019-11-15 19:26

不分區未入榜 蘇嘉全：總有離開戰場時候

2019-11-15 09:21

【即時短評】一場不分區之爭 看見民進黨派系嗜血惡鬥

2019-11-15 02:39

韓營要蔡英文公布房產 蔡競辦：打開網頁就能輕易查詢

2019-11-15 13:30

國民黨不分區立委名單再調 吳斯懷續留傳張顯耀進

2019-11-15 15:08

柯文哲管控失敗？陳佩琪臉書發長文暗酸綠派系分贓

2019-11-15 19:32

【即時短評】張善政自走砲？其實韓國瑜和他互為表裡

2019-11-15 10:39

「莊下蘇上」引發泛綠不滿 鄭朝明、黃昭展評估參選中

2019-11-15 16:03

不分區「拆炸彈」？挺吳兩派角力 今天攤牌

2019-11-15 00:28

謝龍介：明年若當選不分區 將宣布參選國民黨主席

2019-11-15 20:04

民眾黨證實 新光吳家大公主吳欣盈列不分區

2019-11-15 16:17

林國慶兒在大陸任政策協調委員 遭網友「小商人」豎立牌打對台

2019-11-15 13:57

郝龍斌發難要吳敦義退不分區 郝發言全文看這裡！

2019-11-15 16:13

韓國瑜夫妻房產公布 律師：只要賠錢就不算炒房？

2019-11-15 13:07

【即時短評】吳敦義應做國民黨「除三害」的周處

2019-11-15 11:31

不分區惹火原住民！藍議員齊轟踐踏尊嚴國民黨欠教訓

2019-11-15 14:32

不用投民眾黨了？張善政：相信國民黨會調整出好名單

2019-11-15 09:45

盼再為黨委屈一次 郝龍斌常會勸吳敦義退出不分區失利

2019-11-15 16:04

綠營屏東大亂鬥不缺席 黃國昌：建請時力推人參選

2019-11-15 01:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top