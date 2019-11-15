無法以民進黨登記參選 蘇震清：不等於用無黨籍！

2019-11-15 22:50 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東縣即時報導



屏東縣第二選區原本由立法委員莊瑞雄角逐連任，但因莊被列入民進黨不分區名單第十名，該選區轉由立委蘇震清參選。不過，因蘇未獲民進黨提名、徵召，僅能「報備參選」，因此選舉公報上政黨推薦欄將註記為「無」，屏東縣黨部主委許展為說，蘇震清僅能以「無黨籍」參選。蘇對此反駁，並強調他沒有政黨推薦，但在地方還是用民進黨參選，這跟無黨籍不一樣！

許展維表示，因黨中央決定屏東二選區不提名、不徵召參選人，即使民進黨員有意角逐，因拿不到「政黨推薦書」，僅能以無黨籍登記，蘇震清僅能以「無黨籍」參選。

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對此，蘇震清強調，沒有政黨推薦書，仍是以民進黨參選，差別在於選舉公報上的推薦政黨會寫「無」，這不代表他在基層用「無黨」選，這完全不一樣。蘇說，屆時黨中央會請各縣市黨部到中常會報告，說明各縣市選情、候選人狀況，中常會就會通過決議，屏東輔選一選區鍾佳濱、二選區蘇震清。