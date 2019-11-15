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柯文哲管控失敗？陳佩琪臉書發長文暗酸綠派系分贓

2019-11-15 19:32聯合報 記者楊正海／台北即時報導

台北市長柯文哲的妻子陳佩琪，今晚在臉書發出2700多字長文，其中一段是譏諷民進黨不分區名單是酬庸和派系分贓，並暗中點名獲得不分區提名的「某政論節目主持人」。文末還說，希望明天有媒體下這個標題「 柯文哲管控失敗，陳佩琪又說話了…」

陳佩琪先寫參加南門中繼市場活動，記者蜂擁而上，不問她南門市場的美食地圖，而是想問敏感的政治議題，沒聽到聳動的答案，記者不死心，再問「最近大家都說李XX干政，妳怎麼看呢？」

文章中間，陳佩琪提到，針對文字記者或政論節目主持人要如何達到他們心中的目的，戲法是人人會變，但巧妙各有不同，最近有某政論節目主持人被提名為某黨的不分區立委安全名單，被譏是酬庸和派系分贓，但她的回應，讓她「很佩服」..。

陳佩琪疑似點名獲民進黨提名不分區的政論節目主持人，發文如下：

人家質疑妳的不分區是源自老公派系的分贓、酬庸結果，但妳卻能立刻把它解釋成人人都不敢質疑的「性別平等」議題，呼籲大家不要歧視妳這「職業婦女」，這招真是高明。這也讓我想起了2014年先生第一次選市長時，有個候選人某天突然酸我一句：「不是說有一個什麼職業才算是好，其實家庭主婦才是最辛苦、最該受人尊敬的行業。」我知道他是疼老婆，覺得老婆受委屈了，當時我在臉書回他：「 我很驕傲，我是一名職業婦女，也是一個24小時、全年無休的家庭主婦。」 既是職業婦女， 也是一手包辦家務的家庭主婦，我會歧視職業婦女？還是看不起家庭主婦？

其實人家質疑妳什麼，只要問心無愧， 就直接針對問題核心回答就好了，現在職業婦女這麼多，在媒體界也有很多優秀的女性從業人員，若自豪自己專業表現和戰功彪炳，被拔擢為不分區是實至名歸，那就說出自己過往的豐功偉業就是了，看是主持功力有多棒，還是去年選舉時擔任「X黑」的戰力了得，昔日「X柯」，今日「黑X」，功在黨國，所以足堪擔任此重任？我個人覺得妳的同事曾在節目上找葛特曼海外連線，也曾讓柯黑在節目中大談花名冊，功力跟妳比是有過之而無不及，但無緣不分區，why？請妳說出自己比她行的地方再哪裡？這樣才能杜悠悠之口，不是嗎？至於「老公不同」這種理由就甭談了，但無論如何，請別動不動就扯出那種大家都不敢質疑的「性平」大帽子，這跟有人要選總統，動不動就扯一些「保家衛國、維護民主自由、守護台灣主權」這種沒人敢挑戰的話術同出一轍。

記者很喜歡引述我講的這句：「每回想到這裡， 心中的恨意 ，永生難忘…」不過卻很少人討論我為何有此感受？是我異於常人，太愛記恨？還是大部分的人腦袋都像電腦一樣， format一下，全都刪除忘記了？是否大家都會接受他們選後所說的：「你們夫妻大人有大量啦， 過去被汙衊抹黑的事，就別計較了吧！」甚至還有人臉皮厚到說要合作的，真要是人人都能如此寬宏大量，那法院還會有毀謗官司嗎？有人說個「蛇鼠一窩」就挨告，我們世大運後，所受的造謠、抹黑與謾罵，更何止千倍於此，一個好不容易取得政權的政黨，不思提升自己的執政能力，卻整天只想打垮別人來維繫政權，這樣的政黨，還跟我們說想繼續執政？

最後幫大家回憶一下…

《 每回想到2017年世大運後到2018年的選舉前，擁有府院執政資源的黨， 發動一整個黨的勢力和龐大資金 24小時不間斷地砲轟先生， 極盡能事地對他造謠，抹黑、抹紅、抹黃，甚至對我也不放過 ，每回想到這裡， 心中的恨意 ，永生難忘》

希望明天有媒體下這個標題：「 柯文哲管控失敗， 陳佩琪又說話了…」

台北市長柯文哲的妻子陳佩琪，今晚在臉書發出長文，其中一段是譏諷民進黨不分區名單是...
台北市長柯文哲的妻子陳佩琪，今晚在臉書發出長文，其中一段是譏諷民進黨不分區名單是酬庸和派系分贓，文末還說，希望明天有媒體下這個標題「 柯文哲管控失敗， 陳佩琪又說話了」。圖／報系資料照片
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陳佩琪柯文哲民進黨2020不分區立委

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