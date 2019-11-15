柯文哲管控失敗？陳佩琪臉書發長文暗酸綠派系分贓

2019-11-15 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北即時報導



台北市長柯文哲的妻子陳佩琪，今晚在臉書發出2700多字長文，其中一段是譏諷民進黨不分區名單是酬庸和派系分贓，並暗中點名獲得不分區提名的「某政論節目主持人」。文末還說，希望明天有媒體下這個標題「 柯文哲管控失敗，陳佩琪又說話了…」

陳佩琪先寫參加南門中繼市場活動，記者蜂擁而上，不問她南門市場的美食地圖，而是想問敏感的政治議題，沒聽到聳動的答案，記者不死心，再問「最近大家都說李XX干政，妳怎麼看呢？」

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

文章中間，陳佩琪提到，針對文字記者或政論節目主持人要如何達到他們心中的目的，戲法是人人會變，但巧妙各有不同，最近有某政論節目主持人被提名為某黨的不分區立委安全名單，被譏是酬庸和派系分贓，但她的回應，讓她「很佩服」..。

陳佩琪疑似點名獲民進黨提名不分區的政論節目主持人，發文如下：