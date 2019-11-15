扁看蔡英文一年來的「變」：逐漸展現領導力的自信表現

2019-11-15 18:54 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／高雄即時報導



前總統陳水扁今天在Line帳號「陳水扁官網」上貼文表示，民進黨不分區名單出爐，那是一份集選舉提名大成的名單。有派系的角力，有政敵的言合，有小黨的收編，更有接班的布局。

扁說他看到的是，過去一年來，蔡總統為了連任成功的「變」。先是任用擔任副院長時的老長官蘇貞昌回鍋重作馮婦。蘇第一次組閣，與時任副閣揆的蔡英文嚴重不合乃公開秘密，如今卻成了蔡總統任命的執行長、閣揆。

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他表示，曾任陸委會主委的蔡英文在他連任總統後親自跟他表明，「如果新內閣仍然是游錫堃組閣，她將離開政府」。他於是安排蔡英文加入民進黨，出任不分區立委。如今蔡英文改請當年長官游揆出任不分區立委，並內定下任立法院長。

扁說，行政院前院長賴清德是蔡總統任命的行政院長，今年3月登記黨內初選挑戰蔡總統連任。初選階段，兩位競爭對手可以說水火不容。蔡總統勝出後不念舊惡，一旦邀請賴清德做她的副手搭檔，讓他不禁想起林肯的「政敵團隊」（team of rivals)。美國林肯總統當選後，認為政府需要「最堅強的人」，啟用黨內初選的幾位競爭對手，組成為後人稱頌的「政敵團隊」，第一輪投票遙遙領先的蘇爾德擔任國務卿，蔡斯出任財政部長，貝茲主管司法部。